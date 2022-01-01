Лиман на Донеччині майже повністю контролюють окупанти

Лиман на Донеччині майже повністю контролюють окупанти
Місто Лиман у Краматорському районі Донецької області здебільшого контролюють російські війська, а українські військові зайняли нові укріплені позиції на Лиманському напрямку.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у коментарі для "Громадське".

"Особливо гарячі бої на Лиманському напрямку. Більшість Лимана не контролюється українськими військовими.

Так само як і Світлодарський напрямок: відбулося перегрупування сил ЗСУ для того, щоб зайняти укріплені позиції. Ворог зараз перебуває на території Світлодарської громади", - сказав він.

Кириленко зазначає, що українські військові залишаються на Лиманському напрямку, але на нових укріплених позиціях, щоби стримувати ворога.

"Російські військові справді намагаються закріпитися на вказаному напрямку, тому що розуміють, що українські військові на нових рубежах будуть не лише стримувати ворога, а й за нагоди переходити у контратаку для того, щоб вибити ворога з території Лиманської громади", – сказав керівник області.

Він додав, що обстріли тривають уздовж усієї лінії фронту на Донеччині.

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Теги: Лиман, Донеччина
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