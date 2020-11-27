Бійці тероборони на Волині показали, як знищуватимуть диверсантів. ВІДЕО

Бійці тероборони на Волині показали, як знищуватимуть диверсантів. ВІДЕО
Бійці Волинської бригади територіальної оборони показали як знищуватимуть ворожих диверсантів.

Про це йдеться на сторінці Регіонального управління Сил територіальної оборони "Захід".

"Поки самопроголошений президент Білорусі диктатор Лукашенко брязкає зброєю, проводить демонстраційні військові навчання та створює нове оперативне командування неподалік кордону України, бійці Волинської бригади територіальної оборони показали як знищуватимуть ворожих диверсантів, якщо ті ризикнуть ступити на українську землю!" - йдеться у дописі.



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Теги: бійці тероборони, Волинь, знищення, диверсанти
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кіно і німці. вороги поздихають від сміху
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