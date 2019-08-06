Волинянка здобула «бронзу» на Кубку Європи з дзюдо
Сьогодні, 13:18
Дзюдоїстка Діана Семченко з Любомля виборола третє місце на етапі Кубка Європи серед кадетів у польському місті Б'єльсько-Б'яла. Волинянка виступила в складі збірної України.
Про це пише Суспільне.
Волинянка змагалася у ваговій категорій понад 70 кілограмів.
Спортсменка, яка виграла два попередні етапи Кубка Європи та посіла перше місце, на змаганнях у Б'єльсько-Б'ялі пробилася до півфіналу, однак після трьох попереджень щодо незначних порушень поступилася представниці Франції.
У поєдинку за третє місце Діана Семченко здолала дзюдоїстку з Боснії та Герцеговини Лану Лубуру.
Як розповів старший тренер кадетської української збірної Сергій Дребот після завершення змагань, більшість спортсменів продовжить підготовку в Європі до наступного Кубка Європи серед кадетів, який відбудеться в Португалії.
Загалом на етапі Кубка Європи українські дзюдоїсти завоювали п’ять нагород, у тому числі одну золоту, та посіли п'яту сходинку в загальнокомандному заліку.
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Про це пише Суспільне.
Волинянка змагалася у ваговій категорій понад 70 кілограмів.
Спортсменка, яка виграла два попередні етапи Кубка Європи та посіла перше місце, на змаганнях у Б'єльсько-Б'ялі пробилася до півфіналу, однак після трьох попереджень щодо незначних порушень поступилася представниці Франції.
У поєдинку за третє місце Діана Семченко здолала дзюдоїстку з Боснії та Герцеговини Лану Лубуру.
Як розповів старший тренер кадетської української збірної Сергій Дребот після завершення змагань, більшість спортсменів продовжить підготовку в Європі до наступного Кубка Європи серед кадетів, який відбудеться в Португалії.
Загалом на етапі Кубка Європи українські дзюдоїсти завоювали п’ять нагород, у тому числі одну золоту, та посіли п'яту сходинку в загальнокомандному заліку.
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