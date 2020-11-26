У «Нафтогазі» кажуть, що тарифи на газ не зростуть

У «Нафтогазі» кажуть, що тарифи на газ не зростуть
Українців до останнього турбувало питання, чи не підвищаться тарифи на газ у зв'язку з російською військовою агресією. У "Нафтогазі" їх вирішили заспокоїти, переконавши, що зростання цін не буде.

Про це інформують на сайті "Нафтогазу".

У заяві йдеться про те, що тарифи на газ і опалення для українців не зміняться.

У "Нафтогазі" нагадали про законопроєкт, ухвалений 10 травня 2022 року Кабміном. У ньому якраз йдеться про врегулювання цін на газ під час воєнного стану.

Зокрема у ньому передбачений мораторій на підвищення цін.

Відповідно, не зростатиме ані вартість самого природного газу, ані тарифи на супутні послуги, наприклад, опалення.

Крім того, у підприємстві наголосили на маніпуляції, яка поширюється деякими виданнями. У ній, власне, наголошується на тому, що "в Україні ціна на опалення буде підвищена втричі". Компанія зазначає, що дійсно "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" встановила нові ціни на природний газ. Але це аж ніяк не вплине на те, що українці побачать у своїх платіжках.

Цей же законопроєкт, ухвалений Кабміном 10 травня, передбачає стримування тарифів на газ і опалення. Це відбуватиметься шляхом використання частини коштів, які надають нашій державі партнери.

"Цими коштами буде компенсовано різницю між економічно обґрунтованими та поточними тарифами, зокрема для ТКЕ (підприємствами теплокомуненерго)", – йдеться у заяві "Нафтогазу".

Крім того, завдяки цьому механізму ТКЕ матимуть можливість розраховуватися за газ з "Нафтогазом" за новими цінами. А ще зможуть віддати прострочені борги.


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Теги: Нафтогаз, тариф, газ
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