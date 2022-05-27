Від рук російських загарбників загинув ще один волинянин Василь Демидюк

Від рук російських загарбників загинув ще один волинянин Василь Демидюк
Захищаючи незалежність України від російських загарбників загинув житель Головненської громади Василь Демидюк.

Про це повідомляють на сторінці громади у Фейсбук.

Чин похорону Героя відбудеться в смт.Головне у суботу 28 травня о 12:00.

27-29 травня 2022 року на території Головненської територіальної громади оголосили Днем жалоби з метою вшанування пам`яті загиблого військовослужбовця Демедюка Василя Васильовича із смт.Головне.

Відповідно до розпорядження селищного голови № 36-рр від 27.05.2022 року на знак скорботи за загиблим на території громади буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

Також у цей день встановлено обмеження на проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого.

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Теги: Василь Демидюк, Головне, загинув військовий
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