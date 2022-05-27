Від рук російських загарбників загинув ще один волинянин Василь Демидюк

Василь Демидюк.



Про це повідомляють на



Чин похорону Героя відбудеться в смт.Головне у суботу 28 травня о 12:00.



27-29 травня 2022 року на території Головненської територіальної громади оголосили Днем жалоби з метою вшанування пам`яті загиблого військовослужбовця Демедюка Василя Васильовича із смт.Головне.



Відповідно до розпорядження селищного голови № 36-рр від 27.05.2022 року на знак скорботи за загиблим на території громади буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.



Також у цей день встановлено обмеження на проведення розважальних заходів на території громади, заборонено звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого.

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