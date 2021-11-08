Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука

Олександра Федорчука, який помер 19 травня.



Відповідну петицію Василь Новоселецький.



«Я – один з тих багатьох людей, які прийшли провести його (лікаря, – ред.) в останню путь. Мене дуже вразило те, що потік людей не закінчувався, все йшли і йшли: рідні, друзі, колеги, пацієнти та звичайні містяни, багато хороших слів лунало в його сторону. І найбільш важливі слова, що я почув: «... це втрата не лише для рідних, а й для усього нашого міста Луцька...». Я вважаю цими словами все сказано, хто такий, ким був Федорчук Олександр Тимофійович та який внесок зробив для жителів нашого міста та області», – написав автор.



Оскільки в Луцьку триває декомунізація, він просить підтримати перейменування однієї з вулиць міста Луцька на честь Олександра Федорчука.



Аби петицію розглянула місцева влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку запропонували перейменувати одну з вулиць на честь лікаря-хірургаВідповідну петицію зареєстрував 27 травня«Я – один з тих багатьох людей, які прийшли провести його (лікаря, – ред.) в останню путь. Мене дуже вразило те, що потік людей не закінчувався, все йшли і йшли: рідні, друзі, колеги, пацієнти та звичайні містяни, багато хороших слів лунало в його сторону. І найбільш важливі слова, що я почув: «... це втрата не лише для рідних, а й для усього нашого міста Луцька...». Я вважаю цими словами все сказано, хто такий, ким був Федорчук Олександр Тимофійович та який внесок зробив для жителів нашого міста та області», – написав автор.Оскільки в Луцьку триває декомунізація, він просить підтримати перейменування однієї з вулиць міста Луцька на честь Олександра Федорчука.Аби петицію розглянула місцева влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.

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