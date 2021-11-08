Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука

Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука
У Луцьку запропонували перейменувати одну з вулиць на честь лікаря-хірурга Олександра Федорчука, який помер 19 травня.

Відповідну петицію зареєстрував 27 травня Василь Новоселецький.

«Я – один з тих багатьох людей, які прийшли провести його (лікаря, – ред.) в останню путь. Мене дуже вразило те, що потік людей не закінчувався, все йшли і йшли: рідні, друзі, колеги, пацієнти та звичайні містяни, багато хороших слів лунало в його сторону. І найбільш важливі слова, що я почув: «... це втрата не лише для рідних, а й для усього нашого міста Луцька...». Я вважаю цими словами все сказано, хто такий, ким був Федорчук Олександр Тимофійович та який внесок зробив для жителів нашого міста та області», – написав автор.

Оскільки в Луцьку триває декомунізація, він просить підтримати перейменування однієї з вулиць міста Луцька на честь Олександра Федорчука.

Аби петицію розглянула місцева влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Федорчук, вулиця, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Харківщині від рук російських загарбників загинули 37 дітей
Сьогодні, 15:25
Одній зі шкіл Луцька батьки просять надати статус ліцею
Сьогодні, 15:10
Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука
Сьогодні, 14:53
В Україні змінили правила виїзду за кордон для водіїв-волонтерів та водіїв перевізників
Сьогодні, 14:40
У «Нафтогазі» кажуть, що тарифи на газ не зростуть
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
У Луцьку на Єршова хочуть облаштувати велосипедну смугу У Луцьку на Єршова хочуть облаштувати велосипедну смугу
28 січень, 15:42
Вулицю у селі біля Луцька відремонтують майже за 200 тисяч гривень Вулицю у селі біля Луцька відремонтують майже за 200 тисяч гривень
08 листопад, 2021, 11:59
У Луцьку запланували ремонт кількох вулиць У Луцьку запланували ремонт кількох вулиць
24 лютий, 2021, 12:30
Якою була вулиця Винниченка у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО Якою була вулиця Винниченка у Луцьку 70 років тому. РЕТРОФОТО
28 січень, 2021, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Викладач з Рівненщини читає пари прямо з фронту
Сьогодні, 15:45
 0
У Львові затримали коригувальника ракетних ударів по місту
Сьогодні, 15:39
 0
На Харківщині від рук російських загарбників загинули 37 дітей
Сьогодні, 15:25
 0
Одній зі шкіл Луцька батьки просять надати статус ліцею
Сьогодні, 15:10
 0
Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука
Сьогодні, 14:53
 0
Медіа
відео
1/8