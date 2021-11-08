Лучанин просить перейменувати вулицю у Луцьку на честь лікаря-хірурга Федорчука
Сьогодні, 14:53
У Луцьку запропонували перейменувати одну з вулиць на честь лікаря-хірурга Олександра Федорчука, який помер 19 травня.
Відповідну петицію зареєстрував 27 травня Василь Новоселецький.
«Я – один з тих багатьох людей, які прийшли провести його (лікаря, – ред.) в останню путь. Мене дуже вразило те, що потік людей не закінчувався, все йшли і йшли: рідні, друзі, колеги, пацієнти та звичайні містяни, багато хороших слів лунало в його сторону. І найбільш важливі слова, що я почув: «... це втрата не лише для рідних, а й для усього нашого міста Луцька...». Я вважаю цими словами все сказано, хто такий, ким був Федорчук Олександр Тимофійович та який внесок зробив для жителів нашого міста та області», – написав автор.
Оскільки в Луцьку триває декомунізація, він просить підтримати перейменування однієї з вулиць міста Луцька на честь Олександра Федорчука.
Аби петицію розглянула місцева влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.
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Відповідну петицію зареєстрував 27 травня Василь Новоселецький.
«Я – один з тих багатьох людей, які прийшли провести його (лікаря, – ред.) в останню путь. Мене дуже вразило те, що потік людей не закінчувався, все йшли і йшли: рідні, друзі, колеги, пацієнти та звичайні містяни, багато хороших слів лунало в його сторону. І найбільш важливі слова, що я почув: «... це втрата не лише для рідних, а й для усього нашого міста Луцька...». Я вважаю цими словами все сказано, хто такий, ким був Федорчук Олександр Тимофійович та який внесок зробив для жителів нашого міста та області», – написав автор.
Оскільки в Луцьку триває декомунізація, він просить підтримати перейменування однієї з вулиць міста Луцька на честь Олександра Федорчука.
Аби петицію розглянула місцева влада, вона має зібрати не менш ніж 300 голосів. До завершення голосування залишилося 14 днів.
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