Одній зі шкіл Луцька батьки просять надати статус ліцею





Відповідну петицію Надія Вітер



Рішенням Луцької міської ради від 03.12.2021 № 22/88 «Про визначення (зміну) типів закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади та затвердження їх мережі» затверджено, що Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Луцької міської ради» з 01.08.2023 буде відноситись до типу Комунальний заклад середньої освіти «Луцька гімназія № 16 Луцької міської ради».



«Це означає, що діти будуть навчатись лише до 9-го класу. Надалі змушені будуть шукати навчальні заклади типу ліцею поза територією мікрорайону Вересневе та добиратись громадським транспортом, який не забезпечує зв'язок з усіма мікрорайонами міста, а про пішохідну доступність взагалі не йдеться. Найближчий ліцей знаходиться на відстані 6,5 км. у мікрорайоні Гнідава, який не забезпечить всіх бажаючих навчальними місцями", - пише автор.



Вона зауважує, що проєкт рішення міської ради прийнятий без проведення громадських обговорень щодо зміни типу закладу загальної середньої освіти № 16, ніхто не цікавився думкою батьків учнів.



Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної освіти», який був підписаний 06.08.2021 Президентом України Володимиром Зеленським: відмінено норму про обов’язковий набір 50 учнів у десяті класи ліцею, головна вимога два класи, а в них може бути і по 5 дітей.



У Законі йдеться про необхідність створення ліцеїв з широкою географією, щоб було зручно добиратися учням до місця навчання.



"Зацікавлені батьки не лише цьогорічних учнів 9-х класів, але й молодших класів, оскільки потреба в 10-х класах саме в нашому навчальному закладі дуже актуальна", - написала Надія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучанка пропонує надати Луцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 16 Луцької міської ради статусу ліцею.Відповідну петицію зареєструвала 26 травня.Рішенням Луцької міської ради від 03.12.2021 № 22/88 «Про визначення (зміну) типів закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади та затвердження їх мережі» затверджено, що Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 16 Луцької міської ради» з 01.08.2023 буде відноситись до типу Комунальний заклад середньої освіти «Луцька гімназія № 16 Луцької міської ради».«Це означає, що діти будуть навчатись лише до 9-го класу. Надалі змушені будуть шукати навчальні заклади типу ліцею поза територією мікрорайону Вересневе та добиратись громадським транспортом, який не забезпечує зв'язок з усіма мікрорайонами міста, а про пішохідну доступність взагалі не йдеться. Найближчий ліцей знаходиться на відстані 6,5 км. у мікрорайоні Гнідава, який не забезпечить всіх бажаючих навчальними місцями", - пише автор.Вона зауважує, що проєкт рішення міської ради прийнятий без проведення громадських обговорень щодо зміни типу закладу загальної середньої освіти № 16, ніхто не цікавився думкою батьків учнів.Згідно Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної освіти», який був підписаний 06.08.2021 Президентом України Володимиром Зеленським: відмінено норму про обов’язковий набір 50 учнів у десяті класи ліцею, головна вимога два класи, а в них може бути і по 5 дітей.У Законі йдеться про необхідність створення ліцеїв з широкою географією, щоб було зручно добиратися учням до місця навчання."Зацікавлені батьки не лише цьогорічних учнів 9-х класів, але й молодших класів, оскільки потреба в 10-х класах саме в нашому навчальному закладі дуже актуальна", - написала Надія

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