У Львові затримали коригувальника ракетних ударів по місту





Про це



СБУ затримала зрадника, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині.



Контррозвідники встановили, що зловмисник передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо результатів ракетних обстрілів у Львові. А також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність нанесення ударів й по інших об’єктах критичної та оборонної інфраструктури.



Такі «рекомендації» зрадника давали агресорам можливість наносити удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз.



«Вы скажите что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать» - такими словами зрадник завершував переписку з кураторами та показував, що готовий зрадити свою країну.



В ході слідства стало відомо, що окрім коригування вогню чоловік збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України, Нацгвардії та розміщення блокпостів територіальної оборони. Далі, зібрані дані, він передавав куратору через спеціально прихований чат в телеграм-каналі.



Наразі зраднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.



Заходи з припинення злочинної діяльності здійснювали контррозвідники та слідчі СБУ Львівщини під за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Затримали мешканця Львова, який коригував ракетний удар ворога по місту.Про це повідомляє Управління СБ України у Львівській області.СБУ затримала зрадника, який здійснював підривну діяльність в інтересах спецслужб РФ та коригував ракетні обстріли на Львівщині.Контррозвідники встановили, що зловмисник передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо результатів ракетних обстрілів у Львові. А також збирав аналітичні дані та повідомляв про необхідність нанесення ударів й по інших об’єктах критичної та оборонної інфраструктури.Такі «рекомендації» зрадника давали агресорам можливість наносити удари з більшою шкодою та отримувати потрібний візуальний аналіз.«Вы скажите что надо еще посмотреть? Если необходимо, я утром могу сходить и сфотографировать» - такими словами зрадник завершував переписку з кураторами та показував, що готовий зрадити свою країну.В ході слідства стало відомо, що окрім коригування вогню чоловік збирав та передавав інформацію про розташування підрозділів Збройних Сил України, Нацгвардії та розміщення блокпостів територіальної оборони. Далі, зібрані дані, він передавав куратору через спеціально прихований чат в телеграм-каналі.Наразі зраднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 2. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.Заходи з припинення злочинної діяльності здійснювали контррозвідники та слідчі СБУ Львівщини під за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

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