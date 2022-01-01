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Викладач з Рівненщини читає пари прямо з фронту

Викладач з Рівненщини читає пари прямо з фронту
У ЗСУ служить Сергій Рудько, викладач і завідувач кафедри регіональних студій в Національному університеті "Острозька академія", який читає пари прямо з фронту.

Про це повідомили у Рівненській обласній державній адміністрації.

«Багато студентів пишуть мені: «Слава Україні!», «Раді, що у вас усе добре». Під час лекцій постійно цікавляться, як я, висловлюють підтримку. А ще пишуть, що дуже чекають мене на парах на кампусі «Острозької академії»», - розповідає завідувач кафедри регіональних студій Сергій Рудько.

У лавах Збройних Сил України викладач служить добровольцем із перших днів війни. У мирному житті 19 років працював викладачем.

Сергій Рудько каже, що донедавна не мав жодного військового досвіду. Згадує, що у військкоматі була довжелезна черга. Сказали чекати дзвінка. За пару днів зателефонували. Зауважує, що навіть не знав, що брати з собою, мусив гуглити. Спакував рюкзак і поїхав на полігон.

«Я зараз викладаю авторський курс «Мандруй самостійно. Принципи і лайфгаки самостійного туризму», адже студенти записувалися не лише на курс, а й послухати мене і про мій досвід. Було б несправедливо позбавити їх цієї можливості, навіть попри те, що часом дуже складно проводити заняття. Адже погано ловить інтернет і то переважно в складнодоступних місцях, коли ціле заняття сидиш на одній нозі», - розповідає викладач.

Сергій Рудько, підсумовуючи, каже, що важливо не втрачати зв’язок зі справою свого життя, студентами й університетом. Викладання допомагає йому врівноважити фізичне навантаження в армії інтелектуальною роботою, відволіктися від військової рутини, тривожних думок і недобрих новин.




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Теги: Росія, Україна, війна
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