Викладач з Рівненщини читає пари прямо з фронту

Сергій Рудько, викладач і завідувач кафедри регіональних студій в Національному університеті "Острозька академія", який читає пари прямо з фронту.



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«Багато студентів пишуть мені: «Слава Україні!», «Раді, що у вас усе добре». Під час лекцій постійно цікавляться, як я, висловлюють підтримку. А ще пишуть, що дуже чекають мене на парах на кампусі «Острозької академії»», - розповідає завідувач кафедри регіональних студій Сергій Рудько.



У лавах Збройних Сил України викладач служить добровольцем із перших днів війни. У мирному житті 19 років працював викладачем.



Сергій Рудько каже, що донедавна не мав жодного військового досвіду. Згадує, що у військкоматі була довжелезна черга. Сказали чекати дзвінка. За пару днів зателефонували. Зауважує, що навіть не знав, що брати з собою, мусив гуглити. Спакував рюкзак і поїхав на полігон.



«Я зараз викладаю авторський курс «Мандруй самостійно. Принципи і лайфгаки самостійного туризму», адже студенти записувалися не лише на курс, а й послухати мене і про мій досвід. Було б несправедливо позбавити їх цієї можливості, навіть попри те, що часом дуже складно проводити заняття. Адже погано ловить інтернет і то переважно в складнодоступних місцях, коли ціле заняття сидиш на одній нозі», - розповідає викладач.



Сергій Рудько, підсумовуючи, каже, що важливо не втрачати зв’язок зі справою свого життя, студентами й університетом. Викладання допомагає йому врівноважити фізичне навантаження в армії інтелектуальною роботою, відволіктися від військової рутини, тривожних думок і недобрих новин.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ЗСУ служить, викладач і завідувач кафедри регіональних студій в Національному університеті "Острозька академія", який читає пари прямо з фронту.Про це повідомили у Рівненській обласній державній адміністрації.«Багато студентів пишуть мені: «Слава Україні!», «Раді, що у вас усе добре». Під час лекцій постійно цікавляться, як я, висловлюють підтримку. А ще пишуть, що дуже чекають мене на парах на кампусі «Острозької академії»», - розповідає завідувач кафедри регіональних студій Сергій Рудько.У лавах Збройних Сил України викладач служить добровольцем із перших днів війни. У мирному житті 19 років працював викладачем.Сергій Рудько каже, що донедавна не мав жодного військового досвіду. Згадує, що у військкоматі була довжелезна черга. Сказали чекати дзвінка. За пару днів зателефонували. Зауважує, що навіть не знав, що брати з собою, мусив гуглити. Спакував рюкзак і поїхав на полігон.«Я зараз викладаю авторський курс «Мандруй самостійно. Принципи і лайфгаки самостійного туризму», адже студенти записувалися не лише на курс, а й послухати мене і про мій досвід. Було б несправедливо позбавити їх цієї можливості, навіть попри те, що часом дуже складно проводити заняття. Адже погано ловить інтернет і то переважно в складнодоступних місцях, коли ціле заняття сидиш на одній нозі», - розповідає викладач.Сергій Рудько, підсумовуючи, каже, що важливо не втрачати зв’язок зі справою свого життя, студентами й університетом. Викладання допомагає йому врівноважити фізичне навантаження в армії інтелектуальною роботою, відволіктися від військової рутини, тривожних думок і недобрих новин.

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