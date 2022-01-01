На Харківщині від рук російських загарбників загинули 37 дітей





Про це



Внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинуло 37 дітей, ще 108 – поранено.



Зокрема, 25 травня окупанти обстріляли м. Балаклія, внаслідок чого було поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє чоловіків загинули.



У прокуратурі також додали, що окупанти систематично намагаються знищити цивільну інфраструктуру області.



Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки.



Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.





Крім того, 26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району м. Харків загинуло 8 мирних мешканців, серед них ­– 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники у Харківській області уже вбили щонайменше 37 дітей та поранили 108, лише за дві минулі доби загинула 1 дитина та и 3 отримали поранення.Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Facebook.Внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинуло 37 дітей, ще 108 – поранено.Зокрема, 25 травня окупанти обстріляли м. Балаклія, внаслідок чого було поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє чоловіків загинули.У прокуратурі також додали, що окупанти систематично намагаються знищити цивільну інфраструктуру області.Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки.Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.Крім того, 26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району м. Харків загинуло 8 мирних мешканців, серед них ­– 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію