На Харківщині від рук російських загарбників загинули 37 дітей

На Харківщині від рук російських загарбників загинули 37 дітей
Російські загарбники у Харківській області уже вбили щонайменше 37 дітей та поранили 108, лише за дві минулі доби загинула 1 дитина та и 3 отримали поранення.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Facebook.

Внаслідок збройної агресії РФ на Харківщині загинуло 37 дітей, ще 108 – поранено.

Зокрема, 25 травня окупанти обстріляли м. Балаклія, внаслідок чого було поранено 10 осіб, серед них 9-річна дитина, ще двоє чоловіків загинули.

У прокуратурі також додали, що окупанти систематично намагаються знищити цивільну інфраструктуру області.

Через регулярні бомбардування та обстріли збройними силами РФ у Харкові пошкоджено 222 заклади освіти, на території області – 68. Повністю зруйновано 4 школи та 4 дитячі садки.

Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.


Крім того, 26 травня в результаті обстрілу Шевченківського району м. Харків загинуло 8 мирних мешканців, серед них ­– 5-місячна дитина. Поранено 17 людей, зокрема 9-річну дівчинку.

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Теги: Харківщина, діти, загинули, війна, Росія
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