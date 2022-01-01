Судитимуть шестеро волинян, які побили та заживо «похоронили» чоловіка у Ківерцях





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління обласної поліції та ківерцівські поліцейські оперативно встановили зловмисників. Двох із них одразу затримали.



Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який нібито був винен йому гроші. Аби його «вирішити», боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем проживання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Після цього



Досудовим слідством з’ясовано, що до скоєння цих злочинів причетні шестеро осіб. Усі вони волиняни, віком від 19 до 30 років.



Слідчі оголосили фігурантам про підозри у скоєних злочинах. Дії кожного зловмисника кваліфікували відповідно до скоєння ними злочинних діянь, зокрема: за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) п. 12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст.187 (розбій), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.



Досудове слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт із матеріалами справи скеровано до суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наприкінці листопада 2021 року зловмисники жорстоко побили та заживо «похоронили» ківерчанина . Потерпілому вдалося вибратися з «могили», яку фігуранти змусили його викопати, та звернутися за допомогою до поліцейських. Чоловіка із тілесними ушкодженнями госпіталізували до реанімації.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Співробітники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, слідчого управління обласної поліції та ківерцівські поліцейські оперативно встановили зловмисників. Двох із них одразу затримали.Під час досудового розслідування слідчі встановили, що у потерпілого виник конфлікт із місцевим мешканцем, який нібито був винен йому гроші. Аби його «вирішити», боржник звернувся до спільних знайомих. Призначивши потерпілому зустріч за місцем проживання одного із місцевих жителів, двоє громадян упродовж трьох годин його били. При цьому вони стріляли зі зброї над головою чоловіка, відібрали його телефон і автомобіль. Після цього вивезли на кладовище, де, застосовуючи фізичну силу , змусили потерпілого викопати «могилу» та закидали його ґрунтом.Досудовим слідством з’ясовано, що до скоєння цих злочинів причетні шестеро осіб. Усі вони волиняни, віком від 19 до 30 років.Слідчі оголосили фігурантам про підозри у скоєних злочинах. Дії кожного зловмисника кваліфікували відповідно до скоєння ними злочинних діянь, зокрема: за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення) п. 12 ч. 2 ст.115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), ч. 2 ст. 127 (катування), ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст.187 (розбій), ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 3 ст. 297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.Досудове слідство у кримінальному провадженні завершено. Обвинувальний акт із матеріалами справи скеровано до суду.

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