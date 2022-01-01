СOVID-19: карантин в Україні продовжили до кінця літа

СOVID-19: карантин в Україні продовжили до кінця літа
До 31 серпня 2022 року в Україні продовжили дію карантину, щоб запобігти поширенню СOVID-19. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 27 травня.

Про це пише УНН.

“Схвалено проєкт постанови щодо продовження на території України карантину та режиму надзвичайної ситуації з метою запобігання поширенню СOVID-19 до 31 серпня 2022 року”, – заявив Шмигаль.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину.

Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

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Теги: СOVID-19, карантин
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