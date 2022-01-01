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Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною

Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною
Український винищувач МіГ-29 збив російський літак Су-35 над Херсонською областю.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

"Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, що станом на ранок 27 травня, за підрахунками Генштабу ЗСУ українські військові знищили 29 750 російських військових.

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Теги: Росія, Україна, війна
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