Український винищувач збив російський літак над Херсонщиною





Про це повідомили



"Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації", - йдеться в повідомленні.



Нагадуємо, що станом на ранок 27 травня, за підрахунками Генштабу ЗСУ українські військові знищили

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Український винищувач МіГ-29 збив російський літак Су-35 над Херсонською областю.Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України. "Сьогодні, 27 травня, близько 14:00 винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації", - йдеться в повідомленні.Нагадуємо, що станом на ранок 27 травня, за підрахунками Генштабу ЗСУ українські військові знищили 29 750 російських військових

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