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Лукашенко вирішив створити у Білорусі «народне ополчення»

Лукашенко вирішив створити у Білорусі «народне ополчення»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив створити у країні "народне ополчення".

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна під час спілкування з журналістами на зборі "Військова безпека та оборона держави", відео якого публікує Міноборони країни.

"На вчорашній нараді в рамках коригування питань розвитку збройних сил головнокомандувачем (Олександром Лукашенком – ред.) поставлено завдання, у тому числі створити у нас у країні й "народне ополчення"…. Найголовніше – що ми маємо для цього і людей, і озброєння.

Нам необхідно ще з губернаторами обговорити ці питання, визначити законодавчо. І ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини збільшиться в рази. Для нас це дуже важливо, тим більше в нинішній обстановці, щоб ми могли мирно… і показувати, що не треба сунутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю", - йдеться в повідомленні.

26 травня Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.

Режим президента РФ Володимира Путіна використовує територію Білорусі як майданчик для завдання ракетних ударів по мирних українських містах та дислокації своїх військових підрозділів. Крім того, Білорусь постачає Росії зброю.

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Теги: Росія, Україна, війна
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