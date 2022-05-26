Лукашенко створює нове командування біля України, бо допускає війну

Олександр Лукашенко заявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.



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На думку Лукашенка, на Білорусь нібито чинитиметься "військовий тиск" через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська НАТО. З цієї причини він вирішив для контролю півдня країни (де РБ межує з Україною) створити окреме командування, яке функціонуватиме "в умовах воєнного часу".



"Нам планування треба відпрацьовувати за цих умов, якщо не дай Боже війна, як діяти ми будемо..." - сказав він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Самопроголошений президент РБзаявив, що у збройних силах Білорусі створюють нове оперативне командування – південне, при цьому він заговорив про ймовірну війну на території країни.Про це повідомляє УП з посиланням на білоруську "Белту".На думку Лукашенка, на Білорусь нібито чинитиметься "військовий тиск" через Польщу, Литву, Латвію та дислоковані там війська НАТО. З цієї причини він вирішив для контролю півдня країни (де РБ межує з Україною) створити окреме командування, яке функціонуватиме "в умовах воєнного часу"."Нам планування треба відпрацьовувати за цих умов, якщо не дай Боже війна, як діяти ми будемо..." - сказав він.

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