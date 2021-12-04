Повідомили, яка ситуація на кордоні з Білоруссю в межах Волині

Повідомили, яка ситуація на кордоні з Білоруссю в межах Волині
Ділянку українсько-білоруського кордону на території Волинської області проінспектував голова ОВА Юрій Погуляйко.

Разом з начальником Волинського прикордонного загону Сергієм Лозінським, очільницею Ковельської РВА Ольгою Черен та керівником Ковельської райради В'ячеславом Швораком перевірили порядок охорони ділянки, облаштування загрозливих місць, наявність та стан інженерних загороджень та фортифікаційних споруд, - поідомляють у Держприкордонслужбі.

Крім того, провели тренування прикордонних підрозділів по злагодженню дій у разі зміни обстановки та загострення ситуації на цьому напрямку.

Також перевірили готовність наявних сил та засобів.

Загалом ситуація на українсько-білоруському напрямку в межах області контрольована. Підрозділи Держприкордонслужби у взаємодії з іншими силами сектору оборони готові до розвитку будь-якого сценарію та знаходяться в постійній бойовій готовності.

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Теги: Україна, кордон, Білорусь
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