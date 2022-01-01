Міністр оборони пропонує ухвалити в Україні закон про легалізацію обігу зброї





З такою заявою виступив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє



Резніков нагадав, що ще до повномасштабної війни в обігу перебували мільйони одиниць зброї, зокрема - незадекларованої.



"Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб... Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї", - пояснив міністр.



За словами глави Міноборони, в Україні потрібно розвивати мережі стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, щоб громадяни мали можливість навчитися користуватися зброєю.



"Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною", - наголосив він.



Нагадаємо, 23 лютого, за день до вторгнення Росії, нардепи підтримали у першому читанні законопроект про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні потрібно ухвалити закон про легалізацію обігу вогнепальної зброї серед населення. Початок повномасштабної війни суттєво "лібералізував" процес отримання зброї, але тепер настав час це легалізувати.З такою заявою виступив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна. Резніков нагадав, що ще до повномасштабної війни в обігу перебували мільйони одиниць зброї, зокрема - незадекларованої."Коли до України вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, підкреслюю – десятки тисяч – отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб... Вважаю, що Україні потрібна не тільки лібералізація, але й легалізація обігу зброї. Впорядкування. Формування культури безпечного і відповідального ставлення до зброї", - пояснив міністр.За словами глави Міноборони, в Україні потрібно розвивати мережі стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів, щоб громадяни мали можливість навчитися користуватися зброєю."Побутує досить поширена фраза, що зброя робить людину вільною. Я переконаний, що зброя повинна робити людину в першу чергу відповідальною. Вільні і відповідальні громадяни зроблять Україну нездоланною", - наголосив він.Нагадаємо, 23 лютого, за день до вторгнення Росії, нардепи підтримали у першому читанні законопроект про використання та обіг вогнепальної зброї серед населення.

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