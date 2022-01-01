Добрі новини від ВолиньPost за 26 травня
Сьогодні, 22:48
Щодня маємо позитивні новини і ділимося ними з вами. Навіть у складний час не варто піддаватися депресивному настрою. Продовжуємо працювати і вірити в ЗСУ, перемога буде за нами!
Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно готує підбірку добрих новин, аби ви частіше посміхалися.
Четвер, 26 травня
У Луцьку відновлюють роботу 6 дитячих садочків
Для того, щоб дізнатися який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують. Дитячі садочки обрані спеціально створеною комісією є найбільш безпечними з точки зору наявності приміщень, які можна використовувати як укриття.
ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів
Ще більше вбитих орків та металобрухту! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29600 (+150) осіб,
- танків ‒ 1315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),
- крилатих ракет - 114 (+2),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од,
- спеціальної техніки - 47 (+3).
При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ
The New York Times називає події біля Білогорівки одним із найсмертоносніших боїв від початку вторгнення в Україну.
Українські військові показали журналістам розбиту російську техніку, уламки понтонної переправи, розкидане майно російських солдатів, і ділянку лісу, де "з дерев звисають шматки російської уніформи" і місцями стоїть "нестерпний запах тіл, що розкладаються".
Наступного року шкільний атестат буде доступний у «Дії»
Цьогоріч хоч і не електронний, а паперовий документ про освіту гарантовано отримають усі випускники, тож без хвилювань. Зокрема й ті, хто змінив школу після вимушеного переїзду через війну.
У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
Засідання має відбутися 30 травня.
Аби дізнатися, які вулиці хочуть перейменувати, натисніть на заголовок
Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Приблизно 50 осіб з ворожої диверсійно-розвідувальної групи прорвались на трасу Лисичанськ – Бахмут та навіть встигли закріпитись на ній, поставивши блокпост на дорозі. Частина ДРГ залишилась, але вже на віки вічні у нашій землі. Щодо блокпоста, то його розбили Збройні Сили України, а самих окупантів ударною хвилею порозкидало по землі.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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Інформаційне агентство ВолиньPost уже традиційно готує підбірку добрих новин, аби ви частіше посміхалися.
Четвер, 26 травня
У Луцьку відновлюють роботу 6 дитячих садочків
Для того, щоб дізнатися який саме садочок є черговим для вашої дитини, зателефонуйте у свій дитячий садочок, де вас детально проконсультують. Дитячі садочки обрані спеціально створеною комісією є найбільш безпечними з точки зору наявності приміщень, які можна використовувати як укриття.
ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів
Ще більше вбитих орків та металобрухту! Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 29600 (+150) осіб,
- танків ‒ 1315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засобів ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),
- крилатих ракет - 114 (+2),
- кораблів/катерів - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од,
- спеціальної техніки - 47 (+3).
При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ
The New York Times називає події біля Білогорівки одним із найсмертоносніших боїв від початку вторгнення в Україну.
Українські військові показали журналістам розбиту російську техніку, уламки понтонної переправи, розкидане майно російських солдатів, і ділянку лісу, де "з дерев звисають шматки російської уніформи" і місцями стоїть "нестерпний запах тіл, що розкладаються".
Наступного року шкільний атестат буде доступний у «Дії»
Цьогоріч хоч і не електронний, а паперовий документ про освіту гарантовано отримають усі випускники, тож без хвилювань. Зокрема й ті, хто змінив школу після вимушеного переїзду через війну.
У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
Засідання має відбутися 30 травня.
Аби дізнатися, які вулиці хочуть перейменувати, натисніть на заголовок
Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Приблизно 50 осіб з ворожої диверсійно-розвідувальної групи прорвались на трасу Лисичанськ – Бахмут та навіть встигли закріпитись на ній, поставивши блокпост на дорозі. Частина ДРГ залишилась, але вже на віки вічні у нашій землі. Щодо блокпоста, то його розбили Збройні Сили України, а самих окупантів ударною хвилею порозкидало по землі.
Дякуємо кожному, хто причетний до цих добрих звісток! А головне ‒ спасибі нашим ЗСУ!
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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