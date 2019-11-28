У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць

У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
Робоча група з перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської громади має розглянути питання перейменування дев'яти вулиць обласного центру.

Про це повідомили в Луцькій міськраді.

Засідання має відбутися 30 травня.

Вулицям Волгоградській та Потапова планують повернути їх історичні назви – Рільну (Рольну) та Банкову відповідно. Також до переліку перейменування потрапили:

- вул. Курська (нова назва — вул. Пересічна);
- вул. Лопатіна — (нова назва - вул. Ярова);
- вул. Макарова (складається з двох паралельних вулиць) — (нова назва - вул. Броварна та провулок Броварний);
- вул. Матросова — (нова назва - вул. Ялинова);
- вул. Чекаліна — (нова назва - вул. Ботанічна).

Змінять свою назву й вулиці Петрова та Писаревського. Їх міркують назвати вулицями Ігоря Сікорського та Назарія Яремчука. Оскільки ці вулиці іменні, то потребуватимуть громадського обговорення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, перейменування вулиць
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок
Сьогодні, 14:56
Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Сьогодні, 14:42
У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
Сьогодні, 14:17
Наступного року шкільний атестат буде доступний у «Дії»
Сьогодні, 13:52
«Нам потрібна зброя, яка вражає противника на великій відстані», – Головнокомандувач ЗСУ
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
В одному з луцьких мікрорайонів перейменували вулицю В одному з луцьких мікрорайонів перейменували вулицю
28 листопад, 2019, 18:42
У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів У Луцьку відклали перейменування вулиць до закінчення виборів
04 березень, 2019, 10:33
Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка Одну з вулиць Луцька хочуть назвати на честь Левка Лук’яненка
12 жовтень, 2018, 10:20
Працівник військкомату на Волині за 4 500 доларів допомагав чоловікам виїжджати за кордон. ФОТО Працівник військкомату на Волині за 4 500 доларів допомагав чоловікам виїжджати за кордон. ФОТО
Сьогодні, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На блокпосту поблизу Луцька виявили автомобіль з підробленим номером кузова
Сьогодні, 15:25
 0
«Його замочили» – рашисти обговорюють спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС
Сьогодні, 15:10
 0
Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок
Сьогодні, 14:56
 0
Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Сьогодні, 14:42
 0
У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8