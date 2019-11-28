У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць





Про це



Засідання має відбутися 30 травня.



Вулицям Волгоградській та Потапова планують повернути їх історичні назви – Рільну (Рольну) та Банкову відповідно. Також до переліку перейменування потрапили:



- вул. Курська (нова назва — вул. Пересічна);

- вул. Лопатіна — (нова назва - вул. Ярова);

- вул. Макарова (складається з двох паралельних вулиць) — (нова назва - вул. Броварна та провулок Броварний);

- вул. Матросова — (нова назва - вул. Ялинова);

- вул. Чекаліна — (нова назва - вул. Ботанічна).



Змінять свою назву й вулиці Петрова та Писаревського. Їх міркують назвати вулицями Ігоря Сікорського та Назарія Яремчука. Оскільки ці вулиці іменні, то потребуватимуть громадського обговорення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Робоча група з перейменування та найменування назв вулиць та майданів Луцької міської громади має розглянути питання перейменування дев'яти вулиць обласного центру.Про це повідомили в Луцькій міськраді.Засідання має відбутися 30 травня.Вулицям Волгоградській та Потапова планують повернути їх історичні назви – Рільну (Рольну) та Банкову відповідно. Також до переліку перейменування потрапили:- вул. Курська (нова назва — вул. Пересічна);- вул. Лопатіна — (нова назва - вул. Ярова);- вул. Макарова (складається з двох паралельних вулиць) — (нова назва - вул. Броварна та провулок Броварний);- вул. Матросова — (нова назва - вул. Ялинова);- вул. Чекаліна — (нова назва - вул. Ботанічна).Змінять свою назву й вулиці Петрова та Писаревського. Їх міркують назвати вулицями Ігоря Сікорського та Назарія Яремчука. Оскільки ці вулиці іменні, то потребуватимуть громадського обговорення.

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