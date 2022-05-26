Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок





Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Медіазона», пише



Відправлення підозрілих посилок журналісти зафіксували в 13 прикордонних пунктах СДЕК: в Армянську та Джанкою в Криму (Херсонсько-Мелітопольський напрямок), у Покровському Ростовській області, у Богучарі та Россоші Воронезькій області, у Валуйках Бєлгородської області (Харківський напрямок), у Залізногірську та Рильську Курської області (Чернігівський напрямок), у Климово, Клинцях, Новозибкові та Унечі Брянської області та у білоруському Мозирі (Київсько-Чернігівський напрямок).



Як пише видання, люди у формі російських військових відправляли додому різні речі, серед яких вдалося розглянути кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет та багато іншого. В одній із посилок був російський військовий БПЛА «Орлан-10».



Пік прикордонних відправлень, випливає з розслідування, припав на початок квітня, коли російські війська виходили з Київської області та півночі України.



За період з 21 лютого до 20 травня найбільше вантажів із прикордонних міст відправили до Москви та Єкатеринбургу – 10,3 та 6 тонн відповідно. Також 5,8 тонн посилок відправили до міста Юрга на північному заході Кемерівської області – там стоять три великі військові частини, одна з яких була у Бучі.



Багато посилок було відправлено до міста Чебаркуль у Челябінській області – там дислокуються два танкові полки. Серед інших підозрілих міст журналісти виділили Новосибірськ, Міас у Челябінській області, Улан-Уде.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За три місяці війни російські військові відправили із прикордонних з Україною міст щонайменше 58 тонн посилок. Відправлення здійснювалися з пунктів компанії з доставки СДЕК.Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Медіазона», пише Слово і Діло. Відправлення підозрілих посилок журналісти зафіксували в 13 прикордонних пунктах СДЕК: в Армянську та Джанкою в Криму (Херсонсько-Мелітопольський напрямок), у Покровському Ростовській області, у Богучарі та Россоші Воронезькій області, у Валуйках Бєлгородської області (Харківський напрямок), у Залізногірську та Рильську Курської області (Чернігівський напрямок), у Климово, Клинцях, Новозибкові та Унечі Брянської області та у білоруському Мозирі (Київсько-Чернігівський напрямок).Як пише видання, люди у формі російських військових відправляли додому різні речі, серед яких вдалося розглянути кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет та багато іншого. В одній із посилок був російський військовий БПЛА «Орлан-10».Пік прикордонних відправлень, випливає з розслідування, припав на початок квітня, коли російські війська виходили з Київської області та півночі України.За період з 21 лютого до 20 травня найбільше вантажів із прикордонних міст відправили до Москви та Єкатеринбургу – 10,3 та 6 тонн відповідно. Також 5,8 тонн посилок відправили до міста Юрга на північному заході Кемерівської області – там стоять три великі військові частини, одна з яких була у Бучі.Багато посилок було відправлено до міста Чебаркуль у Челябінській області – там дислокуються два танкові полки. Серед інших підозрілих міст журналісти виділили Новосибірськ, Міас у Челябінській області, Улан-Уде.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію