Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок

Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок
За три місяці війни російські військові відправили із прикордонних з Україною міст щонайменше 58 тонн посилок. Відправлення здійснювалися з пунктів компанії з доставки СДЕК.

Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Медіазона», пише Слово і Діло.

Відправлення підозрілих посилок журналісти зафіксували в 13 прикордонних пунктах СДЕК: в Армянську та Джанкою в Криму (Херсонсько-Мелітопольський напрямок), у Покровському Ростовській області, у Богучарі та Россоші Воронезькій області, у Валуйках Бєлгородської області (Харківський напрямок), у Залізногірську та Рильську Курської області (Чернігівський напрямок), у Климово, Клинцях, Новозибкові та Унечі Брянської області та у білоруському Мозирі (Київсько-Чернігівський напрямок).

Як пише видання, люди у формі російських військових відправляли додому різні речі, серед яких вдалося розглянути кросівки, шини, мікрофон, телевізор, ковбаси та консерви, гітару, намет та багато іншого. В одній із посилок був російський військовий БПЛА «Орлан-10».

Пік прикордонних відправлень, випливає з розслідування, припав на початок квітня, коли російські війська виходили з Київської області та півночі України.

За період з 21 лютого до 20 травня найбільше вантажів із прикордонних міст відправили до Москви та Єкатеринбургу – 10,3 та 6 тонн відповідно. Також 5,8 тонн посилок відправили до міста Юрга на північному заході Кемерівської області – там стоять три великі військові частини, одна з яких була у Бучі.

Багато посилок було відправлено до міста Чебаркуль у Челябінській області – там дислокуються два танкові полки. Серед інших підозрілих міст журналісти виділили Новосибірськ, Міас у Челябінській області, Улан-Уде.

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Теги: мародери, окупанти, Росія
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