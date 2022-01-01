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«Його замочили» – рашисти обговорюють спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС

«Його замочили» – рашисти обговорюють спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС
Перехоплення розмов окупантів розкривають деталі злочину рашистів проти персоналу Запорізької АЕС в захопленому Енергодарі. Йдеться про замах на життя Сергія Швеця – працівника енерго-ремонтного підрозділу АЕС.

Про це повідомили у Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Співробітники карального загону рашистів спочатку з’ясовують особисті дані Швеця. Потім дають наказ знайти його на робочому місці. Коли з’ясовується, що він залишив станцію після закінчення зміни, відправляють групу до місця проживання.

Останній дзвінок від рашиста з позивним «Ловець». Він звітує, що знайшли українця за домашньою адресою: «Адресу відпрацювали. У нього автомат, він чинив опір. Його «замочили». Він ще живий, але він не виживе. У нього декілька кульових поранень».

Відомо, що 24 травня рашисти розстріляли Сергія Швеця у власній квартирі. Ті поранення, які отримав Сергій, зазвичай вважаються несумісними з життям. Втім, енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що поранений залишається живим, хоча й перебуває у вкрай тяжкому стані.

Деталі злочину залишаються невідомими.

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Теги: Росія, Україна, війна
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