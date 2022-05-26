Розповіли деталі допомоги захисникам Маріуполя: всього було 16 вильотів гелікоптерів

Кирило Буданов розповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.



Про це пише



"Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО. Загалом було 7 таких місій.



Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення (для захисників "Азовсталі" – УП). Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили (на зворотному шляху – УП) Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", - розповів Буданов.



Начальник ГУР розповів також, що в кожній місії летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталі" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Водночас під час однієї місії вилетіло відразу чотири гелікоптери.



Також на борту гелікоптера під час чергової місії привезли 72 бійці з полку Нацгвардії "Азов", які підсилили підрозділ, що вже перебував на "Азовсталі".



Буданов відмовився сказати, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони генерал-майоррозповів, що всього до захисників Маріуполя в "Азовсталь" літало 16 військових гелікоптерів Мі-8 з допомогою, а одного разу із 72 бійцями полку "Азов" на борту.Про це пише Українська правда з посиланням на інтерв`ю Буданова для американського військового видання The War Zone."Спеціальну операцію розробили фахівці ГУР МО. Загалом було 7 таких місій.Кожного разу гелікоптери успішно доставили необхідне поповнення (для захисників "Азовсталі" – УП). Але під час п’ятої й сьомої місії два гелікоптери збили (на зворотному шляху – УП) Також був знищений ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих гелікоптерів", - розповів Буданов.Начальник ГУР розповів також, що в кожній місії летіло два гелікоптери, які везли бійцям на "Азовсталі" їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. Водночас під час однієї місії вилетіло відразу чотири гелікоптери.Також на борту гелікоптера під час чергової місії привезли 72 бійці з полку Нацгвардії "Азов", які підсилили підрозділ, що вже перебував на "Азовсталі".Буданов відмовився сказати, коли відбувалися польоти цих гелікоптерів та кількість втрат серед українських військовослужбовців.

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