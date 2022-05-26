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Залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань, – Маляр

Залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань, – Маляр
Наразі залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань. Так само залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови для завдання ударів по Україні.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

"Росія вже використовує територію Білорусі для ведення агресивних дій. Хочу нагадати, що, за нормами міжнародного права, країна, яка надає свою територію третій країні для здійснення агресії, також є співучасником цього міжнародного злочину. Який називається "агресія". А побутовою мовою – "війна", – заявила вона.

Щодо планів Білорусі провести навчання, то Україна вже була свідком того, як Росія використовувала їх як привід для здійснення ескалації та вторгнення на територію іншої держави.

"Безумовно, навчання – це один зі способів підтримання боєздатності військ. Формально це демонструється як навчання. Тому загроза та використання території Білорусі для завдання ударів з тієї території залишається. Так само залишається загроза використання Придністровського регіону Молдови", — підкреслила вона.

Нагадаємо, що на території Білорусі на кінець травня оголошена перевірка боєготовності збройних сил на десятьох полігонах, зокрема, біля українського кордону. Планом заходів передбачено зняття зі зберігання озброєння та військової техніки та здійснення маршів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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