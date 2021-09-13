На блокпосту поблизу Луцька виявили автомобіль з підробленим номером кузова





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Сьогодні вранці, 26 травня, під час здійснення перевірки документів на одному з блокпостів поблизу Луцька, поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen.



Під час перевірки документів у 36-річного керманича, охоронці порядку виявили ознаки підробки номера кузова, а також відсутній поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.



Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські патрульні виявили автомобіль з ознаками підробки номера кузова.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні вранці, 26 травня, під час здійснення перевірки документів на одному з блокпостів поблизу Луцька, поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen.Під час перевірки документів у 36-річного керманича, охоронці порядку виявили ознаки підробки номера кузова, а також відсутній поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів.Для з’ясування всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції та склали адміністративний матеріал за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

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