Росія обстріляла Харків: загинули четверо мирних жителів





Про це



«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється», – повідомив Синєгубов.



Він попросив мешканців Харкова та району залишатися у укриттях.



«Суспільне. Харків» з посиланням на очевидців повідомляє про вибухи на Павловому Полі та в районі Олексіївського водосховища, а також про влучення снарядів у районі Лісопарку.



Як повідомляють городяни, у деяких районах також пропало світло та вода.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська обстрілюють Харків. Вже відомо про чотирьох загиблих та семеро поранених, у деяких районах міста чути вибухи.Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється», – повідомив Синєгубов.Він попросив мешканців Харкова та району залишатися у укриттях.«Суспільне. Харків» з посиланням на очевидців повідомляє про вибухи на Павловому Полі та в районі Олексіївського водосховища, а також про влучення снарядів у районі Лісопарку.Як повідомляють городяни, у деяких районах також пропало світло та вода.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію