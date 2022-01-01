Росія обстріляла Харків: загинули четверо мирних жителів
Сьогодні, 16:24
Російські війська обстрілюють Харків. Вже відомо про чотирьох загиблих та семеро поранених, у деяких районах міста чути вибухи.
Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється», – повідомив Синєгубов.
Він попросив мешканців Харкова та району залишатися у укриттях.
«Суспільне. Харків» з посиланням на очевидців повідомляє про вибухи на Павловому Полі та в районі Олексіївського водосховища, а також про влучення снарядів у районі Лісопарку.
Як повідомляють городяни, у деяких районах також пропало світло та вода.
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Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.
«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється», – повідомив Синєгубов.
Він попросив мешканців Харкова та району залишатися у укриттях.
«Суспільне. Харків» з посиланням на очевидців повідомляє про вибухи на Павловому Полі та в районі Олексіївського водосховища, а також про влучення снарядів у районі Лісопарку.
Як повідомляють городяни, у деяких районах також пропало світло та вода.
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