Росія обстріляла Харків: загинули четверо мирних жителів

Росія обстріляла Харків: загинули четверо мирних жителів
Російські війська обстрілюють Харків. Вже відомо про чотирьох загиблих та семеро поранених, у деяких районах міста чути вибухи.

Про це повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти знову обстрілюють обласний центр. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів 7 осіб постраждали. На жаль, 4 загиблих. Інформація уточнюється», – повідомив Синєгубов.

Він попросив мешканців Харкова та району залишатися у укриттях.

«Суспільне. Харків» з посиланням на очевидців повідомляє про вибухи на Павловому Полі та в районі Олексіївського водосховища, а також про влучення снарядів у районі Лісопарку.

Як повідомляють городяни, у деяких районах також пропало світло та вода.

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Теги: Харків, мирні жителі, загиблі, обстріли
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