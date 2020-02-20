Збив неповнолітню: винуватець ДТП на Волині на 3 роки втрапив за ґрати

Збив неповнолітню: винуватець ДТП на Волині на 3 роки втрапив за ґрати
23-річний житель села Вербичне Ковельського району, який п'яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати на три роки.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 23-річним жителем села Вербичне Ковельського району правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).

Над ранок 23 серпня 2021 року молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом мотоцикла марки «Viper» без реєстраційного номерного знаку, на автодорозі в селі Новий Двір Ковельського району наїхав на 15-річну дівчину-пішохода.

Потерпіла отримала важкі травми.

Суд визнав горе-водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.


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Теги: ДТП, винуватець, в'язниця
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