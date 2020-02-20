Збив неповнолітню: винуватець ДТП на Волині на 3 роки втрапив за ґрати
Сьогодні, 16:55
23-річний житель села Вербичне Ковельського району, який п'яним скоїв ДТП, втрапив за ґрати на три роки.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 23-річним жителем села Вербичне Ковельського району правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Над ранок 23 серпня 2021 року молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом мотоцикла марки «Viper» без реєстраційного номерного знаку, на автодорозі в селі Новий Двір Ковельського району наїхав на 15-річну дівчину-пішохода.
Потерпіла отримала важкі травми.
Суд визнав горе-водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про порушення нетверезим 23-річним жителем села Вербичне Ковельського району правил безпеки дорожнього руху, що заподіяло потерпілій тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286-1 КК України).
Над ранок 23 серпня 2021 року молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом мотоцикла марки «Viper» без реєстраційного номерного знаку, на автодорозі в селі Новий Двір Ковельського району наїхав на 15-річну дівчину-пішохода.
Потерпіла отримала важкі травми.
Суд визнав горе-водія винуватим у вчиненні злочину та призначив йому покарання у виді трьох років позбавлення волі.
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