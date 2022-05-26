Нових Буч ставатиме дедалі більше, якщо Захід не допоможе Україні перемогти РФ, – посол США в ОБСЄ
Сьогодні, 17:00
Якщо Захід не допоможе Україні стримати наступ Росії і перемогти її, це призведе до того, що нових Буч ставатиме дедалі більше. РФ не заспокоїться, буде тероризувати українців, поки не захопить Україну.
Про це у промові на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив американський посол при цій організації Майкл Карпентер, LB.ua.
За його словами, якщо Росія "досягне успіху" в Україні, буде значно більше повідомлень про фільтраційні табори, масові страти, силоміць переміщених осіб, тортури, зґвалтування та пограбування.
Карпентер зазначив, що у фіналі Росія придумає аргумент, щоб "виправдати анексію безлюдної території, травмованого і затероризованого населення, яке вижило після цунамі насильства". Цим фіналом може бути псевдореферендум, або одна з маріонеток Кремля просто звернеться безпосередньо до Москви з петицією про анексію. Але фінал буде однаковим у будь-якому разі.
"Сувора і неприваблива правда полягає в тому, що поки Україна не виграє цю війну, Росія ніколи не відмовиться від використання найжорстокіших методів для завоювання України", – наголосив він.
Тому на тлі жаху, що відбувається, неможливо "зберегти обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну, як того хочуть деякі лідери.
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Про це у промові на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив американський посол при цій організації Майкл Карпентер, LB.ua.
За його словами, якщо Росія "досягне успіху" в Україні, буде значно більше повідомлень про фільтраційні табори, масові страти, силоміць переміщених осіб, тортури, зґвалтування та пограбування.
Карпентер зазначив, що у фіналі Росія придумає аргумент, щоб "виправдати анексію безлюдної території, травмованого і затероризованого населення, яке вижило після цунамі насильства". Цим фіналом може бути псевдореферендум, або одна з маріонеток Кремля просто звернеться безпосередньо до Москви з петицією про анексію. Але фінал буде однаковим у будь-якому разі.
"Сувора і неприваблива правда полягає в тому, що поки Україна не виграє цю війну, Росія ніколи не відмовиться від використання найжорстокіших методів для завоювання України", – наголосив він.
Тому на тлі жаху, що відбувається, неможливо "зберегти обличчя" президенту РФ Володимиру Путіну, як того хочуть деякі лідери.
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