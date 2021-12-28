На Волині рятувальники вивільнили з автомобіля водія, який травмувався в ДТП. ФОТО

На Волині рятувальники вивільнили з автомобіля водія, який травмувався в ДТП. ФОТО
26 травня на автошляху "Ковель-Жовква" в м.Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

Особовий склад 5 Державної пожежно-рятувальної частини м.Нововолинськ здійснив вилучення потерпілого водія з автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць.

Подальшу допомогу водію надали працівники ектренної медичної допомоги.

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Теги: Волинь, ДТП, водій, рятувальники
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