На Волині рятувальники вивільнили з автомобіля водія, який травмувався в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:30
26 травня на автошляху "Ковель-Жовква" в м.Нововолинську сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Особовий склад 5 Державної пожежно-рятувальної частини м.Нововолинськ здійснив вилучення потерпілого водія з автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць.
Подальшу допомогу водію надали працівники ектренної медичної допомоги.
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Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
Особовий склад 5 Державної пожежно-рятувальної частини м.Нововолинськ здійснив вилучення потерпілого водія з автомобіля за допомогою гідравлічних ножиць.
Подальшу допомогу водію надали працівники ектренної медичної допомоги.
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