Волиняни перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації. ФОТО

Волиняни перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Вихованці обласного та міського центрів позашкільної освіти перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації.

Про це повідомляють у Волинській обласній раді.

Змагання за Кубок Європи зі спортивної радіопеленгації проходили у польському місті Замость.

Участь у них взяли представники з чотирьох країн. Україну представляли три команди — з Києва, Волині та Хмельниччини. Змагалися юнаки та дівчата віком від 14 до 18 років.

Як розповів один з наставників волинської команди – викладач обласного центру позашкільної освіти Анатолій Долинський, боротьба за першість була напруженою.
Волиняни перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації. ФОТО

Змагання тривали три дні. "Спортсмени на дистанції сім кілометрів мали одночасно продемонструвати і фізичну витривалість, і спритність, і кмітливість, і знання з орієнтування на місцевості", — говорить Анатолій Долинський.
Волиняни перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації. ФОТО

Директорка центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук розповіла, що п'ятеро вихованців обласного комунального закладу вже готуються до участі у Чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації, який відбудеться наприкінці червня у Румунії.


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Теги: спортивна радіопеленгація, Волинь
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