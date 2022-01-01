Волиняни перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Сьогодні, 17:51
Вихованці обласного та міського центрів позашкільної освіти перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації.
Про це повідомляють у Волинській обласній раді.
Змагання за Кубок Європи зі спортивної радіопеленгації проходили у польському місті Замость.
Участь у них взяли представники з чотирьох країн. Україну представляли три команди — з Києва, Волині та Хмельниччини. Змагалися юнаки та дівчата віком від 14 до 18 років.
Як розповів один з наставників волинської команди – викладач обласного центру позашкільної освіти Анатолій Долинський, боротьба за першість була напруженою.
Змагання тривали три дні. "Спортсмени на дистанції сім кілометрів мали одночасно продемонструвати і фізичну витривалість, і спритність, і кмітливість, і знання з орієнтування на місцевості", — говорить Анатолій Долинський.
Директорка центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук розповіла, що п'ятеро вихованців обласного комунального закладу вже готуються до участі у Чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації, який відбудеться наприкінці червня у Румунії.
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Про це повідомляють у Волинській обласній раді.
Змагання за Кубок Європи зі спортивної радіопеленгації проходили у польському місті Замость.
Участь у них взяли представники з чотирьох країн. Україну представляли три команди — з Києва, Волині та Хмельниччини. Змагалися юнаки та дівчата віком від 14 до 18 років.
Як розповів один з наставників волинської команди – викладач обласного центру позашкільної освіти Анатолій Долинський, боротьба за першість була напруженою.
Змагання тривали три дні. "Спортсмени на дистанції сім кілометрів мали одночасно продемонструвати і фізичну витривалість, і спритність, і кмітливість, і знання з орієнтування на місцевості", — говорить Анатолій Долинський.
Директорка центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук розповіла, що п'ятеро вихованців обласного комунального закладу вже готуються до участі у Чемпіонаті світу зі спортивної радіопеленгації, який відбудеться наприкінці червня у Румунії.
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