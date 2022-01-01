У Зеленського розповіли, коли Україна звільнить окупований Південь

У Зеленського розповіли, коли Україна звільнить окупований Південь
Як тільки Росія втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил, окупований південь країни буде звільнено. Але це не питання одного дня чи місяця.

Про це написав радник керівника ОПУ Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, Росія зараз активно намагається сформувати у жителів півдня думку про те, що «Україна їх покинула, а «русский мир» прийшов надовго». Він зазначив, що це повна маячня.

«Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений. Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року», – заявив Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Південь, окупація, Росія, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Зеленського розповіли, коли Україна звільнить окупований Південь
Сьогодні, 18:26
Волинянина нагородили за мужність в охороні держкордону
Сьогодні, 18:09
Волиняни перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Сьогодні, 17:51
На Волині рятувальники вивільнили з автомобіля водія, який травмувався в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:30
На Луганщині загинув волинянин Віктор Матвійчук
Сьогодні, 17:10
Схожі новини
На південному фронті ЗСУ за добу знищили 13 одиниць техніки На південному фронті ЗСУ за добу знищили 13 одиниць техніки
11 квітень, 03:33
Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення Скільки шкіл та лікарень пошкодили та розгромили окупанти за час вторгнення
07 березень, 06:17
Залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань, – Маляр Залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань, – Маляр
Сьогодні, 16:00
Розповіли деталі допомоги захисникам Маріуполя: всього було 16 вильотів гелікоптерів Розповіли деталі допомоги захисникам Маріуполя: всього було 16 вильотів гелікоптерів
Сьогодні, 15:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Зеленського розповіли, коли Україна звільнить окупований Південь
Сьогодні, 18:26
 0
Волинянина нагородили за мужність в охороні держкордону
Сьогодні, 18:09
 0
Волиняни перемогли на міжнародних змаганнях зі спортивної радіопеленгації. ФОТО
Сьогодні, 17:51
 0
На Волині рятувальники вивільнили з автомобіля водія, який травмувався в ДТП. ФОТО
Сьогодні, 17:30
 0
На Луганщині загинув волинянин Віктор Матвійчук
Сьогодні, 17:10
 0
Медіа
відео
1/8