У Зеленського розповіли, коли Україна звільнить окупований Південь





Про це Михайло Подоляк.



За словами Подоляка, Росія зараз активно намагається сформувати у жителів півдня думку про те, що «Україна їх покинула, а «русский мир» прийшов надовго». Він зазначив, що це повна маячня.



«Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений. Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року», – заявив Подоляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Як тільки Росія втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил, окупований південь країни буде звільнено. Але це не питання одного дня чи місяця.Про це написав радник керівника ОПУЗа словами Подоляка, Росія зараз активно намагається сформувати у жителів півдня думку про те, що «Україна їх покинула, а «русский мир» прийшов надовго». Він зазначив, що це повна маячня.«Уся політико-дипломатична машина сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення громадян на окупованих територіях. Уся військова машина працює на те, щоб просто зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій усе, що має, але час на нашому боці. Щойно Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнений. Це не питання одного дня чи місяця, але й не питання року», – заявив Подоляк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію