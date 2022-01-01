Обстріли Харкова: кількість загиблих зросла до 7





Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації



"Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.



Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина", - повідомив Синєгубов.



Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: "Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях".



Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.



Спочатку Синегубов

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти обстрілюють Харків, наразі відомо про 7 загиблих. Влада закликає усіх залишатися в укриттях.Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина", - повідомив Синєгубов.Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: "Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях".Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.Спочатку Синегубов повідомляв про 7 поранених та 4 загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до 5, поранених до 10 людей, у тому числі дитина.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію