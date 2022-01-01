Обстріли Харкова: кількість загиблих зросла до 7

Обстріли Харкова: кількість загиблих зросла до 7
Російські окупанти обстрілюють Харків, наразі відомо про 7 загиблих. Влада закликає усіх залишатися в укриттях.

Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.

Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина", - повідомив Синєгубов.

Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: "Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях".

Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.

Спочатку Синегубов повідомляв про 7 поранених та 4 загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до 5, поранених до 10 людей, у тому числі дитина.

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Теги: обстріли, Харків, загиблі
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