Обстріли Харкова: кількість загиблих зросла до 7
Сьогодні, 18:50
Російські окупанти обстрілюють Харків, наразі відомо про 7 загиблих. Влада закликає усіх залишатися в укриттях.
Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.
Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина", - повідомив Синєгубов.
Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: "Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях".
Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.
Спочатку Синегубов повідомляв про 7 поранених та 4 загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до 5, поранених до 10 людей, у тому числі дитина.
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Про це інформує голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Ворог підступно обстріляв Харків. Під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, район Павлового Поля.
Загинули 7 мирних мешканців, 17 зазнали поранення, серед них 9-річна дитина", - повідомив Синєгубов.
Глава ОВА закликав громадян без нагальних потреб не перебувати на вулицях: "Дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях".
Співрозмовник УП в керівництві області відзначив, що росіяни стріляють попередньо із території Бєлгородської області.
Спочатку Синегубов повідомляв про 7 поранених та 4 загиблих. Пізніше кількість жертв зросла до 5, поранених до 10 людей, у тому числі дитина.
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