Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 27 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний 5-10 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура
вночі 10-15°, вдень 18-23° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 12°С до 21°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний 5-10 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура
вночі 10-15°, вдень 18-23° тепла.
Весь день у Луцьку буде хмарним. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.
В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 12°С до 21°С.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня
Сьогодні, 20:00
На окупованих територіях росіяни транслюють свою пропаганду: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 19:22
Обстріли Харкова: кількість загиблих зросла до 7
Сьогодні, 18:50
Волинянина нагородили за мужність в охороні держкордону
Сьогодні, 18:09
Медіа