Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний 5-10 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура

вночі 10-15°, вдень 18-23° тепла.



Весь день у Луцьку буде хмарним. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.



В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 12°С до 21°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 27 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний 5-10 м/с, пориви 17-22 м/с. Температуравночі 10-15°, вдень 18-23° тепла.Весь день у Луцьку буде хмарним. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 12°С до 21°С.

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