Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 27 травня
У п'ятницю, 27 травня, на Волині очікується мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний 5-10 м/с, пориви 17-22 м/с. Температура
вночі 10-15°, вдень 18-23° тепла.

Весь день у Луцьку буде хмарним. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися сильний дощ.

В обласному центрі протягом дня стовпчик термометра підніметься від 12°С до 21°С.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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