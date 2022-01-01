На Луганщині загинув волинянин Віктор Матвійчук
Сьогодні, 17:10
На війні із Росією загинув житель Старої Вижівки Віктор Матвійчук.
Про це повідомляє голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.
Сержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним Героя!
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Про це повідомляє голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.
Сержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним Героя!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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