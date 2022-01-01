На Луганщині загинув волинянин Віктор Матвійчук

Віктор Матвійчук.



Про це повідомляє голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.



Сержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним Героя!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинув житель Старої ВижівкиПро це повідомляє голова Старовижівської селищної радиСержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.

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