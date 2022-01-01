На Луганщині загинув волинянин Віктор Матвійчук

На Луганщині загинув волинянин Віктор Матвійчук
На війні із Росією загинув житель Старої Вижівки Віктор Матвійчук.

Про це повідомляє голова Старовижівської селищної ради Василь Камінський.

Сержант Віктор Миколайович Матвійчук загинув під час виконання бойового завдання в Луганській області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким та рідним Героя!

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Теги: Віктор Матвійчук, Стара Вижівка, загиблий
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