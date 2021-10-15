На Волині рідні досі розшукують 58-річну переселенку з Харківщини, яка зникла дванадцять днів тому
Сьогодні, 16:35
15 травня близько 18 години у с. Зимне Володимир-Волинського району, зникла 58-річна Валентина Недобуга. Вона - переселенка з Харківщини, яка тимчасово проживала у жіночому монастирі.
Рідні зниклої просять допомогти в пошуку жінки, яка хворіє на хворобу Альцгеймера.
Після 12 днів пошуків близькі у відчаї та готові надати фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.
Валентина Недобуга зникла в неділю увечері, 15 травня, вийшовши із Зимнівського монастиря у невідомому напрямку.
Наголошують, що жінка могла сказати, що хоче повернутися до Харкова та просити допомогти з доїздом, або ж приїхати в будь-яке інше місто: Львів, Рівне чи Тернопіль.
Телефон для інформації: 0675772707 (внук), або 0634661066, 0502077200 або за телефоном 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Рідні зниклої просять допомогти в пошуку жінки, яка хворіє на хворобу Альцгеймера.
Після 12 днів пошуків близькі у відчаї та готові надати фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.
Валентина Недобуга зникла в неділю увечері, 15 травня, вийшовши із Зимнівського монастиря у невідомому напрямку.
Наголошують, що жінка могла сказати, що хоче повернутися до Харкова та просити допомогти з доїздом, або ж приїхати в будь-яке інше місто: Львів, Рівне чи Тернопіль.
Телефон для інформації: 0675772707 (внук), або 0634661066, 0502077200 або за телефоном 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Нових Буч ставатиме дедалі більше, якщо Захід не допоможе Україні перемогти РФ, – посол США в ОБСЄ
Сьогодні, 17:00
На Волині рідні досі розшукують 58-річну переселенку з Харківщини, яка зникла дванадцять днів тому
Сьогодні, 16:35
Росія обстріляла Харків: загинули четверо мирних жителів
Сьогодні, 16:24
Залишається загроза використання Білорусі для ударів по Україні під приводом проведення навчань, – Маляр
Сьогодні, 16:00
Медіа