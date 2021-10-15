На Волині рідні досі розшукують 58-річну переселенку з Харківщини, яка зникла дванадцять днів тому

На Волині рідні досі розшукують 58-річну переселенку з Харківщини, яка зникла дванадцять днів тому
15 травня близько 18 години у с. Зимне Володимир-Волинського району, зникла 58-річна Валентина Недобуга. Вона - переселенка з Харківщини, яка тимчасово проживала у жіночому монастирі.

Рідні зниклої просять допомогти в пошуку жінки, яка хворіє на хворобу Альцгеймера.

Після 12 днів пошуків близькі у відчаї та готові надати фінансову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень тим, хто її знайде.

Валентина Недобуга зникла в неділю увечері, 15 травня, вийшовши із Зимнівського монастиря у невідомому напрямку.

Наголошують, що жінка могла сказати, що хоче повернутися до Харкова та просити допомогти з доїздом, або ж приїхати в будь-яке інше місто: Львів, Рівне чи Тернопіль.

Телефон для інформації: 0675772707 (внук), або 0634661066, 0502077200 або за телефоном 102.

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Теги: Волинь, Володимир, Зимне, розшук
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