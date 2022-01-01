Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Сьогодні, 14:42
Українські захисники вщент розбили блокпост росіян на "дорозі життя" Лисичанськ – Бахмут. Ті напередодні точково прорвались до траси, але наші воїни блискавично вибили звідти ворога.
Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю журналістам.
Він розповів, що приблизно 50 осіб з ворожої диверсійно-розвідувальної групи прорвались на трасу Лисичанськ – Бахмут та навіть встигли закріпитись на ній, поставивши блокпост на дорозі.
"Це був ситуативний успіх. Частина ДРГ залишилась, але вже на віки вічні у нашій землі", – підкреслив Гайдай.
Щодо блокпоста, то його розбили Збройні Сили України, а самих окупантів ударною хвилею порозкидало по землі.
За словами очільника Луганської ОВА, наразі окупаційні війська не контролюють трасу Лисичанськ – Бахмут. Проте, росіяни нещадно обстрілюють "дорогу життя". Гайдай додав, що відтепер окупанти прицільно гатять по трасі.
"Проїхати по цій трасі – лотерея. Це навіть не 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Скоріше 80 на 20. Тому що вже все простріляно, доїхати із Бахмута в Лисичанськ – це колосальна складність та проблема", – зауважив він.
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Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю журналістам.
Він розповів, що приблизно 50 осіб з ворожої диверсійно-розвідувальної групи прорвались на трасу Лисичанськ – Бахмут та навіть встигли закріпитись на ній, поставивши блокпост на дорозі.
"Це був ситуативний успіх. Частина ДРГ залишилась, але вже на віки вічні у нашій землі", – підкреслив Гайдай.
Щодо блокпоста, то його розбили Збройні Сили України, а самих окупантів ударною хвилею порозкидало по землі.
За словами очільника Луганської ОВА, наразі окупаційні війська не контролюють трасу Лисичанськ – Бахмут. Проте, росіяни нещадно обстрілюють "дорогу життя". Гайдай додав, що відтепер окупанти прицільно гатять по трасі.
"Проїхати по цій трасі – лотерея. Це навіть не 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Скоріше 80 на 20. Тому що вже все простріляно, доїхати із Бахмута в Лисичанськ – це колосальна складність та проблема", – зауважив він.
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