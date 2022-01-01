Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами

Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Українські захисники вщент розбили блокпост росіян на "дорозі життя" Лисичанськ – Бахмут. Ті напередодні точково прорвались до траси, але наші воїни блискавично вибили звідти ворога.

Про це повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай в інтерв'ю журналістам.

Він розповів, що приблизно 50 осіб з ворожої диверсійно-розвідувальної групи прорвались на трасу Лисичанськ – Бахмут та навіть встигли закріпитись на ній, поставивши блокпост на дорозі.

"Це був ситуативний успіх. Частина ДРГ залишилась, але вже на віки вічні у нашій землі", – підкреслив Гайдай.

Щодо блокпоста, то його розбили Збройні Сили України, а самих окупантів ударною хвилею порозкидало по землі.

За словами очільника Луганської ОВА, наразі окупаційні війська не контролюють трасу Лисичанськ – Бахмут. Проте, росіяни нещадно обстрілюють "дорогу життя". Гайдай додав, що відтепер окупанти прицільно гатять по трасі.

"Проїхати по цій трасі – лотерея. Це навіть не 50 на 50 у відсотковому співвідношенні. Скоріше 80 на 20. Тому що вже все простріляно, доїхати із Бахмута в Лисичанськ – це колосальна складність та проблема", – зауважив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: блокпост, окупанти, Лисичанськ-Бахмут
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Його замочили» – рашисти обговорюють спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС
Сьогодні, 15:10
Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок
Сьогодні, 14:56
Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Сьогодні, 14:42
У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
Сьогодні, 14:17
Наступного року шкільний атестат буде доступний у «Дії»
Сьогодні, 13:52
Схожі новини
Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок
Сьогодні, 14:56
На Волині на блокпосту зупинили водія вантажівки, який незаконно перевозив 50 колод дуба. ФОТО На Волині на блокпосту зупинили водія вантажівки, який незаконно перевозив 50 колод дуба. ФОТО
Сьогодні, 12:38
Окупанти обстріляли з «Ураганів» Дніпропетровщину Окупанти обстріляли з «Ураганів» Дніпропетровщину
25 травень, 08:59
«Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців «Я же хотел человеку сухожилия перерезать и вставить кол»: російські окупанти хизуються тим, як саме вбивають українців
24 травень, 13:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На блокпосту поблизу Луцька виявили автомобіль з підробленим номером кузова
Сьогодні, 15:25
 0
«Його замочили» – рашисти обговорюють спробу вбивства співробітника Запорізької АЕС
Сьогодні, 15:10
 0
Російські військові-мародери за час війни відправили майже 60 тонн посилок
Сьогодні, 14:56
 0
Українські захисники знищили на трасі Лисичанськ-Бахмут блокпост разом з окупантами
Сьогодні, 14:42
 0
У Луцьку хочуть перейменувати ще дев'ять вулиць
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8