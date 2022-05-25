Наступного року шкільний атестат буде доступний у «Дії»





Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак під час брифінгу 25 травня, пише



Водночас він запевнив, що цього року всі випускники отримають документ про освіту. Зокрема й ті, хто змінив школу після вимушеного переїзду через війну.



"Всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту. Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон чи навіть закордон і не можуть зв’язатися зі своїм закладом освіти, то вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи і ця школа буде замовляти для них свідоцтво.



Тобто всі діти в будь-якому разі мають отримати свідоцтво. Цим займається заклад освіти, це робить його керівництво, тому проблем з цим бути не повинно", – заявив Бабак.



При цьому формування електронних атестатів можливе лише у наступному році, адже цей процес вимагає чимало змін у державних реєстрах та законодавстві.



"Ми хотіли запустити електронний атестат в "Дії", але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів.



Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", – запевняє голова профільного комітету ВР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступного року свідоцтва про повну загальну середню освіту для випускників шкіл будуть доступні в електронному вигляді в "Дії".Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інноваційпід час брифінгу 25 травня, пише УП.Життя. Водночас він запевнив, що цього року всі випускники отримають документ про освіту. Зокрема й ті, хто змінив школу після вимушеного переїзду через війну."Всі випускники отримають свідоцтва про повну загальну середню освіту. Всі наші діти прикріплені до своїх шкіл, і якщо вони виїхали в інший регіон чи навіть закордон і не можуть зв’язатися зі своїм закладом освіти, то вони можуть долучитися до будь-якої дистанційної школи і ця школа буде замовляти для них свідоцтво.Тобто всі діти в будь-якому разі мають отримати свідоцтво. Цим займається заклад освіти, це робить його керівництво, тому проблем з цим бути не повинно", – заявив Бабак.При цьому формування електронних атестатів можливе лише у наступному році, адже цей процес вимагає чимало змін у державних реєстрах та законодавстві."Ми хотіли запустити електронний атестат в "Дії", але зараз фізично не встигаємо цього зробити, бо одночасно треба робити зміни по державних реєстрах і у законодавстві, щоб отримати доступи до реєстрів.Але наступного року, я думаю, ми зробимо, щоб документ про освіту був в електронному вигляді в "Дії", – запевняє голова профільного комітету ВР.

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