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«Нам потрібна зброя, яка вражає противника на великій відстані», – Головнокомандувач ЗСУ

«Нам потрібна зброя, яка вражає противника на великій відстані», – Головнокомандувач ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний ще раз нагадав західним партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму.

Про це він написав у телеграм-каналі.

"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка.

Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - наголосив Валерій Залужний.

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Теги: Росія, Україна, війна
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