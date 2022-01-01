«Нам потрібна зброя, яка вражає противника на великій відстані», – Головнокомандувач ЗСУ
Сьогодні, 13:35
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний ще раз нагадав західним партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму.
Про це він написав у телеграм-каналі.
"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка.
Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - наголосив Валерій Залужний.
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Про це він написав у телеграм-каналі.
"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка.
Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - наголосив Валерій Залужний.
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