«Нам потрібна зброя, яка вражає противника на великій відстані», – Головнокомандувач ЗСУ

Валерій Залужний ще раз нагадав західним партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму.



Про це він



"Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка.



Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - наголосив Валерій Залужний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач Збройних силще раз нагадав західним партнерам, що з доставкою зброї не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму.Про це він написав у телеграм-каналі."Нам дуже важко, але ми стоїмо. Ми боремося за кожну ділянку фронту, за кожний населений пункт. Вибивати ворога з нашої землі нам допомагає західне озброєння і техніка.Ми вдячні за надану міжнародну технічну допомогу. Водночас, ми дуже потребуємо зразків озброєння, які дадуть можливість уражати противника на великій відстані. І з цим не можна зволікати, адже ціна затримки вимірюється життями людей, які собою захистили світ від рашизму", - наголосив Валерій Залужний.

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