На Волині затримали українця, який служив в армії Росії

30-річному громадянину України на Волині повідомили про підозру у державній зраді – переході на бік ворога в період збройного конфлікту.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Слідство з’ясувало, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території Російської Федерації, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ.Таким чином громадянин України перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту, чим вчинив умисні дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.Суд обрав затриманому на Волині ексвояку РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБУ у Волинській області.Чому чоловік перебував на Волині, наразі не повідомляють.згідно із санкцією ч.1 ст. 111 КК України державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.