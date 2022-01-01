На Волині затримали українця, який служив в армії Росії

На Волині затримали українця, який служив в армії Росії
30-річному громадянину України на Волині повідомили про підозру у державній зраді – переході на бік ворога в період збройного конфлікту.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Слідство з’ясувало, що уродженець Чернівецької області, проживаючи на території Російської Федерації, добровільно вступив на військову службу за контрактом та з жовтня 2016 по жовтень 2019 року служив на посаді розвідника взводу управління артилерійської батареї 20-ї окремої мотострілецької бригади південного військового округу збройних сил РФ.

Таким чином громадянин України перейшов на бік ворога в період збройного конфлікту, чим вчинив умисні дії, спрямовані на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності, обороноздатності та державній безпеці України.

Суд обрав затриманому на Волині ексвояку РФ запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі УСБУ у Волинській області.

Чому чоловік перебував на Волині, наразі не повідомляють.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 111 КК України державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, прокуратура
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