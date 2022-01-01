«У нас отряд называется отряд головорезов»: росіянин хизується перед дружиною скоєними звірствами
Сьогодні, 13:20
СБУ отримала чергове підтвердження вбивств російськими окупантами мирних українців.
Про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.
Російські окупанти з допомогою гранат «зачищають» підвальні приміщення, де укривається від обстрілів цивільне населення.
Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.
«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов», – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.
Він «заспокоює» її, що це, мовляв, звичайна практика. І водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.
А серед його «досягнень» – катування: «Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать».
"Запевняє, що робитиме це і в Росії. Хоча з його боку будувати будь-які далекоглядні плани – невиправданий оптимізм. Українські захисники добре виконують свою роботу. Тож повернутися додому для цього виродка, швидше за все, – місія неможлива", - наголошують в СБУ.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ у фейсбуці.
Російські окупанти з допомогою гранат «зачищають» підвальні приміщення, де укривається від обстрілів цивільне населення.
Про це свідчить нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ.
«Мы зачищаем подвалы, знаешь как? Не спрашиваем, кто там, а гранаты кидаем, пох*й вообще. У нас отряд называется отряд самоубийц, отряд головорезов», – хизується перед дружиною російський загарбник, який перебував на Харківщині.
Він «заспокоює» її, що це, мовляв, звичайна практика. І водночас переказує, як окупанти з іншого підрозділу глумилися і зґвалтували жінку.
А серед його «досягнень» – катування: «Я тут творю, вообще. Е*ашу всех, мне пох*й вообще: гражданских, не гражданских. Я могу просто взять нож, уши отрезать».
"Запевняє, що робитиме це і в Росії. Хоча з його боку будувати будь-які далекоглядні плани – невиправданий оптимізм. Українські захисники добре виконують свою роботу. Тож повернутися додому для цього виродка, швидше за все, – місія неможлива", - наголошують в СБУ.
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