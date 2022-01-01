На волинському кордоні собаки знайшли наркотики у двох чоловіків. ФОТО
Сьогодні, 13:05
У пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» прикордонники Волинського загону виявили у подорожніх наркотичні речовини.
Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.
Громадянин Лівану, який напередодні виїжджав з України через пункт пропуску «Ягодин», віз із собою два згортки з речовиною рослинного походження. «Травичку» у пасажира легкового автомобіля прикордонники знайшли у пачці з-під сигарет, що знаходилася у внутрішній кишені куртки.
У такий же спосіб намагався перевезти наркотики через кордон і громадянин України. У кишенях його верхнього одягу та штанів оглядова група теж виявила заборонене.
В обох випадках допомогли прикордонникам знайти наркотичні речовини службові собаки, натреновані на їх пошук. Чотирилапі помічники вказали охоронцям кордону на місця, в яких чоловіки й приховали згортки з «травичкою».
Про знахідки прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи, які й вилучили знайдені речовини.
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Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.
Громадянин Лівану, який напередодні виїжджав з України через пункт пропуску «Ягодин», віз із собою два згортки з речовиною рослинного походження. «Травичку» у пасажира легкового автомобіля прикордонники знайшли у пачці з-під сигарет, що знаходилася у внутрішній кишені куртки.
У такий же спосіб намагався перевезти наркотики через кордон і громадянин України. У кишенях його верхнього одягу та штанів оглядова група теж виявила заборонене.
В обох випадках допомогли прикордонникам знайти наркотичні речовини службові собаки, натреновані на їх пошук. Чотирилапі помічники вказали охоронцям кордону на місця, в яких чоловіки й приховали згортки з «травичкою».
Про знахідки прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи, які й вилучили знайдені речовини.
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