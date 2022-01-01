На волинському кордоні собаки знайшли наркотики у двох чоловіків. ФОТО

У пунктах пропуску «Ягодин» та «Устилуг» прикордонники Волинського загону виявили у подорожніх наркотичні речовини.Про це повідомляють у пресслужбі 6 прикордонного Волинського загону.Громадянин Лівану, який напередодні виїжджав з України через пункт пропуску «Ягодин», віз із собою два згортки з речовиною рослинного походження. «Травичку» у пасажира легкового автомобіля прикордонники знайшли у пачці з-під сигарет, що знаходилася у внутрішній кишені куртки.У такий же спосіб намагався перевезти наркотики через кордон і громадянин України. У кишенях його верхнього одягу та штанів оглядова група теж виявила заборонене.В обох випадках допомогли прикордонникам знайти наркотичні речовини службові собаки, натреновані на їх пошук. Чотирилапі помічники вказали охоронцям кордону на місця, в яких чоловіки й приховали згортки з «травичкою».Про знахідки прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи, які й вилучили знайдені речовини.