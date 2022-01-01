На Волині на блокпосту зупинили водія вантажівки, який незаконно перевозив 50 колод дуба. ФОТО
Сьогодні, 12:38
На Ківерцівщині поліцейські зупинили водія, який перевозив деревину без відповідних документів.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
25 травня на одному з блокпостів поблизу м. Ківерці поліцейські зупинили вантажівку, яка перевозила 50 колод дуба.
Водієм виявився лучанин, який під час спілкування з правоохоронцями не пред’явив відповідних документів для перевезення.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт правопорушення, а також вилучила деревину.
Кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 1 ст. 246 КК України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
25 травня на одному з блокпостів поблизу м. Ківерці поліцейські зупинили вантажівку, яка перевозила 50 колод дуба.
Водієм виявився лучанин, який під час спілкування з правоохоронцями не пред’явив відповідних документів для перевезення.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт правопорушення, а також вилучила деревину.
Кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 1 ст. 246 КК України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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