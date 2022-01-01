На Волині на блокпосту зупинили водія вантажівки, який незаконно перевозив 50 колод дуба. ФОТО

На Ківерцівщині поліцейські зупинили водія, який перевозив деревину без відповідних документів.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.25 травня на одному з блокпостів поблизу м. Ківерці поліцейські зупинили вантажівку, яка перевозила 50 колод дуба.Водієм виявився лучанин, який під час спілкування з правоохоронцями не пред’явив відповідних документів для перевезення.На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала факт правопорушення, а також вилучила деревину.Кримінальне провадження слідчі розпочали за ч. 1 ст. 246 КК України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.Слідство триває.