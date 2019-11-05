Громада на Волині хоче повернутися до Московського патріархату, бо священник передумав. ФОТО





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22-го травня відбулися збори релігійної громади, яка більшістю (66 із 66 зареєстрованих) голосів вирішила перейти до ПЦУ, отець Петро Кубінський, настоятель даного храму, заявив, що підтримує волевиявлення парафіян.



Після цього отець Петро Кубінський, який водночас є ще й настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці села Шахтарського, написав прохання на ім’я митрополита Епіфанія про прийняття його разом з громадою до ПЦУ під тимчасову пастирську опіку митрополита Вінницького і Барського Симеона.



Через два дні, 24-го травня митрополит Епіфаній видав Указ про задоволення прохання отця Петра Кубінського про його прийняття до ПЦУ.



Проте, 25-го травня настоятель бортнівського храму змінив своє рішення і скликав нові збори. Підтримати його чи проконтролювати процес, приїхали священники з інших парафій УПЦ московського патріархату, зокрема благочинний Нововолинської округи отець Петро.



В результаті довгих дискусій, обговорень та суперечок люди проголосували наступним чином: 54 голоси – за те, щоб лишитися в підпорядкуванні УПЦ МП, 1 людина – утрималась, зареєструвались 68 осіб (13 із зареєстрованих не поставили підпис). Нагадаємо, на минулих зборах, 22-го травня 66 людей проголосували за зміну приналежності храму у селі Бортнів до Української православної церкви.



Як повідомив депутат Поромівської громади, місцевий мешканець Роман Франчук, вони планують 26-го травня їхати до Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, бо вважають своє рішення законним, оскільки мають цьому документальне підтвердження. Після чого, якщо будуть протиріччя, храм опломбують.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 25-го травня біля бортнівської церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Поромівській громаді Володимир-Волинського району розгорівся скандал. Священник, який напередодні заявив, що підтримує рішення парафіян про перехід до ПЦУ, змінив свою думку. Зібрали нові збори.Про це пише БУГ 22-го травня відбулися збори релігійної громади, яка більшістю (66 із 66 зареєстрованих) голосів вирішила перейти до ПЦУ, отець, настоятель даного храму, заявив, що підтримує волевиявлення парафіян.Після цього отець Петро Кубінський, який водночас є ще й настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці села Шахтарського, написав прохання на ім’я митрополитапро прийняття його разом з громадою до ПЦУ під тимчасову пастирську опіку митрополита Вінницького і Барського Симеона.Через два дні, 24-го травня митрополит Епіфаній видав Указ про задоволення прохання отця Петра Кубінського про його прийняття до ПЦУ.Проте, 25-го травня настоятель бортнівського храму змінив своє рішення і скликав нові збори. Підтримати його чи проконтролювати процес, приїхали священники з інших парафій УПЦ московського патріархату, зокрема благочинний Нововолинської округи отецьВ результаті довгих дискусій, обговорень та суперечок люди проголосували наступним чином: 54 голоси – за те, щоб лишитися в підпорядкуванні УПЦ МП, 1 людина – утрималась, зареєструвались 68 осіб (13 із зареєстрованих не поставили підпис). Нагадаємо, на минулих зборах, 22-го травня 66 людей проголосували за зміну приналежності храму у селі Бортнів до Української православної церкви.Як повідомив депутат Поромівської громади, місцевий мешканець, вони планують 26-го травня їхати до Володимир-Волинської єпархії ПЦУ, бо вважають своє рішення законним, оскільки мають цьому документальне підтвердження. Після чого, якщо будуть протиріччя, храм опломбують.

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