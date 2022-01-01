Росія вбила 240 українських дітей
Сьогодні, 11:44
В Україні внаслідок збройної агресії росії за три місяці вже загинуло 240 дітей, понад 670 – постраждали.
Про це повідомили у Офісі Генпрокурора 26 травня.
«Станом на ранок 26 травня 2022 року понад 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 240 дітей загинуло та понад 436 поранено», - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей, як зазначено, у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 105, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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Про це повідомили у Офісі Генпрокурора 26 травня.
«Станом на ранок 26 травня 2022 року понад 676 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії російської федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 240 дітей загинуло та понад 436 поранено», - йдеться в повідомленні.
Найбільше постраждало дітей, як зазначено, у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 105, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у місті Києві – 16, Житомирській – 15.
Ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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