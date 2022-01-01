При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ
Сьогодні, 12:18
При спробі форсувати річку Сіверський Донець поблизу селища Білогорівка на Луганщині 8 травня загинуло близько 400 російських військовослужбовців. Вони намагалися оточити українських бійців в районі Сєвєродонецька.
Про це пише The New York Times з посиланням на українських військових, повідомляє Суспільне.
Видання називає події біля Білогорівки одним з найсмертоносніших боїв від початку вторгнення в Україну.
Українські військові показали журналістам розбиту російську техніку, уламки понтонної переправи, розкидане майно російських солдатів, і ділянку лісу, де "з дерев звисають шматки російської уніформи" і місцями стоїть "нестерпний запах тіл, що розкладаються".
За словами представників ЗСУ, на початку травня війська РФ намагалися форсувати річку біля Білогорівки, щоб оточити українські сили в районі Сєвєродонецька, але самі опинилися в оточенні.
Видання зазначає, що звивиста річка Сіверський Донець утворює природний бар'єр для просування Росії.
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Про це пише The New York Times з посиланням на українських військових, повідомляє Суспільне.
Видання називає події біля Білогорівки одним з найсмертоносніших боїв від початку вторгнення в Україну.
Українські військові показали журналістам розбиту російську техніку, уламки понтонної переправи, розкидане майно російських солдатів, і ділянку лісу, де "з дерев звисають шматки російської уніформи" і місцями стоїть "нестерпний запах тіл, що розкладаються".
За словами представників ЗСУ, на початку травня війська РФ намагалися форсувати річку біля Білогорівки, щоб оточити українські сили в районі Сєвєродонецька, але самі опинилися в оточенні.
Видання зазначає, що звивиста річка Сіверський Донець утворює природний бар'єр для просування Росії.
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