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При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ

При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ
При спробі форсувати річку Сіверський Донець поблизу селища Білогорівка на Луганщині 8 травня загинуло близько 400 російських військовослужбовців. Вони намагалися оточити українських бійців в районі Сєвєродонецька.

Про це пише The New York Times з посиланням на українських військових, повідомляє Суспільне.

Видання називає події біля Білогорівки одним з найсмертоносніших боїв від початку вторгнення в Україну.

Українські військові показали журналістам розбиту російську техніку, уламки понтонної переправи, розкидане майно російських солдатів, і ділянку лісу, де "з дерев звисають шматки російської уніформи" і місцями стоїть "нестерпний запах тіл, що розкладаються".

За словами представників ЗСУ, на початку травня війська РФ намагалися форсувати річку біля Білогорівки, щоб оточити українські сили в районі Сєвєродонецька, але самі опинилися в оточенні.

Видання зазначає, що звивиста річка Сіверський Донець утворює природний бар'єр для просування Росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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