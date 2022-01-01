При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ





Про це пише The New York Times з посиланням на українських військових, повідомляє



Видання називає події біля Білогорівки одним з найсмертоносніших боїв від початку вторгнення в Україну.



Українські військові показали журналістам розбиту російську техніку, уламки понтонної переправи, розкидане майно російських солдатів, і ділянку лісу, де "з дерев звисають шматки російської уніформи" і місцями стоїть "нестерпний запах тіл, що розкладаються".



За словами представників ЗСУ, на початку травня війська РФ намагалися форсувати річку біля Білогорівки, щоб оточити українські сили в районі Сєвєродонецька, але самі опинилися в оточенні.



Видання зазначає, що звивиста річка Сіверський Донець утворює природний бар'єр для просування Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! При спробі форсувати річку Сіверський Донець поблизу селища Білогорівка на Луганщині 8 травня загинуло близько 400 російських військовослужбовців. Вони намагалися оточити українських бійців в районі Сєвєродонецька.Про це пише The New York Times з посиланням на українських військових, повідомляє Суспільне Видання називає події біля Білогорівки одним з найсмертоносніших боїв від початку вторгнення в Україну.Українські військові показали журналістам розбиту російську техніку, уламки понтонної переправи, розкидане майно російських солдатів, і ділянку лісу, де "з дерев звисають шматки російської уніформи" і місцями стоїть "нестерпний запах тіл, що розкладаються".За словами представників ЗСУ, на початку травня війська РФ намагалися форсувати річку біля Білогорівки, щоб оточити українські сили в районі Сєвєродонецька, але самі опинилися в оточенні.Видання зазначає, що звивиста річка Сіверський Донець утворює природний бар'єр для просування Росії.

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