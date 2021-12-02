Через волинський кордон возять незадекларований «крам»: вилучене передадуть на потреби ЗСУ





Про це інформують на сторінці Волинської митниці у



Здійснюючи комерційні рейси на замовлення українських імпортерів і виїжджаючи за кордон як підприємці у галузі міжнародних перевезень, вони намагаються серед легального вантажу провезти "дрібку" особистого краму.



Наприклад, нещодавно повідомляли про захисні маски та медичні окуляри вартістю понад 116 тисяч гривень. Днями 100 штук різних автозапчастин вартістю понад 97 тис грн намагався провезти за аналогічною "схемою" ковельський ФОП-перевізник. І на тому ж "Ягодині" через недекларування "додаткового краму" вилучили на склад митниці чоловічу білизну (загальною вартістю понад 40 тисяч гривень).



З цього приводу нагадують громадянам такі митні правила:



Для особистих потреб, не пов'язаних із комерційною діяльністю, одна особа може провезти через автомобільний пункт пропуску без декларування і без сплати митних платежів товару (крім підакцизного та особистих речей), що важить не більше 50 кг та сумарна фактурна вартість якого не перевищує еквіваленту 500 Євро (за умови, що особа була відсутня в Україні не менше ніж 24 години і в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин).



Якщо особисті потреби громадянина перевищують ці гранично допустимі показники - товар необхідно декларувати. При цьому сплата митних платежів до державного бюджету становитиме 20% ПДВ з частини сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, та 10% мита, що підлягає сплаті.



Якщо ж товар слідує для комерційних цілей - його необхідно декларувати як імпорт учасників зовнішньо-економічної діяльності.



При цьому на період дії воєнного стану в Україні операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту звільняються від сплати ввізного мита (крім підакцизних спирто- та/або тютюновмісних товарів, рідин для електронних сигарет тощо). Також, звільняються від сплати ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПК України - всіх товарів (п.п. 69.23 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).



Чесне, прозоре декларування зі сплатою податків у повному обсязі не тільки гарантує швидке і пільгове митне оформлення імпорту, але й підтримує обороноздатність держави через наповнення її бюджету. Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про них (наявність, найменування або назва, кількість тощо) - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією зазначених товарів.



У подальшому, за потребою ЗСУ, вилучені за протоколами про порушення митних правил товари можуть бути передані митницею воєнізованим формуванням.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зоні діяльності Волинської митниці частішають випадки порушень митних правил, які здійснюють водії - автоперевізники.Про це інформують на сторінці Волинської митниці у Фейсбук Здійснюючи комерційні рейси на замовлення українських імпортерів і виїжджаючи за кордон як підприємці у галузі міжнародних перевезень, вони намагаються серед легального вантажу провезти "дрібку" особистого краму.Наприклад, нещодавно повідомляли про захисні маски та медичні окуляри вартістю понад 116 тисяч гривень. Днями 100 штук різних автозапчастин вартістю понад 97 тис грн намагався провезти за аналогічною "схемою" ковельський ФОП-перевізник. І на тому ж "Ягодині" через недекларування "додаткового краму" вилучили на склад митниці чоловічу білизну (загальною вартістю понад 40 тисяч гривень).З цього приводу нагадують громадянам такі митні правила:Для особистих потреб, не пов'язаних із комерційною діяльністю, одна особа може провезти через автомобільний пункт пропуску без декларування і без сплати митних платежів товару (крім підакцизного та особистих речей), що важить не більше 50 кг та сумарна фактурна вартість якого не перевищує еквіваленту 500 Євро (за умови, що особа була відсутня в Україні не менше ніж 24 години і в’їжджає в Україну не частіше одного разу протягом 72 годин).Якщо особисті потреби громадянина перевищують ці гранично допустимі показники - товар необхідно декларувати. При цьому сплата митних платежів до державного бюджету становитиме 20% ПДВ з частини сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро, та 10% мита, що підлягає сплаті.Якщо ж товар слідує для комерційних цілей - його необхідно декларувати як імпорт учасників зовнішньо-економічної діяльності.При цьому на період дії воєнного стану в Україні операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту звільняються від сплати ввізного мита (крім підакцизних спирто- та/або тютюновмісних товарів, рідин для електронних сигарет тощо). Також, звільняються від сплати ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 ПК України - всіх товарів (п.п. 69.23 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ).Чесне, прозоре декларування зі сплатою податків у повному обсязі не тільки гарантує швидке і пільгове митне оформлення імпорту, але й підтримує обороноздатність держави через наповнення її бюджету. Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України, тобто незаявлення за встановленою формою точних та достовірних відомостей про них (наявність, найменування або назва, кількість тощо) - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з конфіскацією зазначених товарів.У подальшому, за потребою ЗСУ, вилучені за протоколами про порушення митних правил товари можуть бути передані митницею воєнізованим формуванням.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію