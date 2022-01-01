ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів





Про це інформують у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05

орієнтовно склали:



- особового складу - близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1315 (+10) од,

- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,

- артилерійських систем – 617 (+11) од,

- РСЗВ - 201 (+0) од,

- засоби ППО - 93 (+0) од,

- літаків – 206 (+0) од,

- гелікоптерів – 170 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),

- крилаті ракети - 114 (+2),

- кораблі /катери - 13 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од,

- спеціальна техніка - 47 (+3).



Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За понад три місяці війни в Україні російська армія втратила офіційно 29 600 солдатів та 1 315 танків.Про це інформують у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05орієнтовно склали:- особового складу - близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,- танків ‒ 1315 (+10) од,- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,- артилерійських систем – 617 (+11) од,- РСЗВ - 201 (+0) од,- засоби ППО - 93 (+0) од,- літаків – 206 (+0) од,- гелікоптерів – 170 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),- крилаті ракети - 114 (+2),- кораблі /катери - 13 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од,- спеціальна техніка - 47 (+3).Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.Дані уточнюються.

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