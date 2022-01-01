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ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів

ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів
За понад три місяці війни в Україні російська армія втратила офіційно 29 600 солдатів та 1 315 танків.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.05
орієнтовно склали:

- особового складу - близько 29600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ - 201 (+0) од,
- засоби ППО - 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 502 (+11),
- крилаті ракети - 114 (+2),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2225 (+8) од,
- спеціальна техніка - 47 (+3).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку.

Дані уточнюються.

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Теги: втрати окупантів, Росія, війна
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