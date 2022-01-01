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У НАТО домовились не постачати деякі види озброєння Україні через Росію, – ЗМІ

У НАТО домовились не постачати деякі види озброєння Україні через Росію, – ЗМІ
Між країнами НАТО є неформальні домовленості щодо утримання від постачання в Україну деяких видів озброєння.

За даними німецького новинного агентства dpa, це пов'язано з ризиком прямої воєнної конфронтації з Росією, який в Альянсі хочуть мінімізувати, пише УНІАН з посиланням на ZEIT ONLINE.

Є побоювання, що РФ може офіційно розцінити поставки західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну і вжити військових заходів у відповідь. Системи озброєння цього типу в Україну поки що не постачалися.

За інформацією парламентської групи Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), про цю неформальну домовленість знають у Берліні.

"Комітет з оборони був повністю проінформований про це в середині травня", – сказав DPA прессекретар з оборонної політики парламентської групи СДПН Вольфганг Гельміх.

За словами представника НАТО, всі рішення про постачання, зрештою, є справою окремих країн-членів, пише DPA. Поки що вони дотримувалися неформальних домовленостей, у тому числі через побоювання, що вони не отримають повної підтримки своїх партнерів з альянсу в разі нападу Росії.

З цієї причини Польща, наприклад, понад два місяці тому утрималася від постачання в Україну радянських винищувачів МіГ-29, зазначає агентство.

Головнокомандувач збройних сил США в Європі Тод Деніел Волтерс ще в березні заявив, що постачання МіГ-29 є "сценарієм високого ризику", оскільки можуть бути неправильно розціненими Москвою і призвести до ескалації між Росією та НАТО.

А президент Франції Еммануель Макрон після спеціального саміту НАТО з питання про постачання озброєнь сказав: "Є межа, яка полягає в тому, щоб не ставати стороною війни".

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський наголосив, що постачання Україні важкого озброєння є найкращою інвестицією у збереження стабільності у світі.

23 травня на авіабазі Збройних сил США у Європі "Рамштайн" відбулася друга зустріч керівників оборонних відомств декількох десятків країн.

За результатами зустрічі міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що країни планують надати Україні протикорабельні ракети Harpoon, реактивні системи, танки і боєприпаси.

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Теги: Росія, Україна, війна
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