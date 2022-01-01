На Волині автовласники можуть замінити номерні знаки з літерами Z та V на нові
Сьогодні, 10:18
Волинські центри МВС отримали номерні знаки з літеросполукою YA для електромобілів.
Про це розповіла Суспільному в телефонному коментарі спеціалістка зв’язків із громадськістю регіонального центру Юлія Матящук.
Власники автівок, у котрих в номерних знаках присутні літери Z чи V, можуть замінити їх на нові з 27 травня.
"Це за бажанням. У когось можливо асоціація недобра і людина бажає перереєструвати номер. Вже наприкінці тижня кожен громадянин може звернутися та присвоїти інший номерний знак з цими новими літерами", – говорить Юлія Матящук.
Послуга буде платною та буде доступна в чотирьох регіональних сервісних центрах МВС, зокрема в містах Ковель, Камінь-Каширський, Нововолинськ і в селі Струмівка Луцького району.
Загалом власники електрокарів можуть мати різні серії номерів: з літерою Z або V на початку або з комбінацією YA на початку.
Довідково: "Зелені" номерні знаки з латинськими літерами Z або Y згідно з наказом МВС України від 2 березня 2021 року лише для електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів та інших типів електротранспорту. Літера Z означає "zero emisson", тобто нульові викиди. Загалом в Україні є майже 16 000 електрокарів із літерою Z на номерних знаках.
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Про це розповіла Суспільному в телефонному коментарі спеціалістка зв’язків із громадськістю регіонального центру Юлія Матящук.
Власники автівок, у котрих в номерних знаках присутні літери Z чи V, можуть замінити їх на нові з 27 травня.
"Це за бажанням. У когось можливо асоціація недобра і людина бажає перереєструвати номер. Вже наприкінці тижня кожен громадянин може звернутися та присвоїти інший номерний знак з цими новими літерами", – говорить Юлія Матящук.
Послуга буде платною та буде доступна в чотирьох регіональних сервісних центрах МВС, зокрема в містах Ковель, Камінь-Каширський, Нововолинськ і в селі Струмівка Луцького району.
Загалом власники електрокарів можуть мати різні серії номерів: з літерою Z або V на початку або з комбінацією YA на початку.
Довідково: "Зелені" номерні знаки з латинськими літерами Z або Y згідно з наказом МВС України від 2 березня 2021 року лише для електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів та інших типів електротранспорту. Літера Z означає "zero emisson", тобто нульові викиди. Загалом в Україні є майже 16 000 електрокарів із літерою Z на номерних знаках.
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