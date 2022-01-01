 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія викрадає українських дітей для знищення нації, – Україна в Радбезі ООН

Росія викрадає українських дітей для знищення нації, – Україна в Радбезі ООН
Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації.

Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, яку в середу зачитав радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник під час відкритих дебатів у Радбезі з питань захисту цивільного населення в умовах конфліктів, передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

«Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму», - зазначив Дворник.

Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 000 осіб втратили свої домівки.

Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.

«Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза», - зазначив Дворник.

Проте, за його словами, Росія недооцінила готовність допомагати, гостинність і прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.

«Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму», - сказав він.

Убивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна в місцевих фермерів - ось далеко не повний перелік злочинів росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ
Сьогодні, 12:18
Росія вбила 240 українських дітей
Сьогодні, 11:44
ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:54
У НАТО домовились не постачати деякі види озброєння Україні через Росію, – ЗМІ
Сьогодні, 10:38
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Повістки на вулицях та блокпостах Луцька: чому вручали і чи будуть ще
«Ми назавжди зненавиділи білий колір». ІСТОРІЇ МЕШКАНЦІВ БУЧІ, ЯКІ ПЕРЕЖИЛИ ОКУПАЦІЮ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вбила 240 українських дітей
Сьогодні, 11:44
Через волинський кордон возять незадекларований «крам»: вилучене передадуть на потреби ЗСУ
Сьогодні, 11:30
Росія викрадає українських дітей для знищення нації, – Україна в Радбезі ООН
Сьогодні, 11:18
ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:54
У НАТО домовились не постачати деякі види озброєння Україні через Росію, – ЗМІ
Сьогодні, 10:38
Схожі новини
При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ
Сьогодні, 12:18
У НАТО домовились не постачати деякі види озброєння Україні через Росію, – ЗМІ У НАТО домовились не постачати деякі види озброєння Україні через Росію, – ЗМІ
Сьогодні, 10:38
На Волині автовласники можуть замінити номерні знаки з літерами Z та V на нові На Волині автовласники можуть замінити номерні знаки з літерами Z та V на нові
Сьогодні, 10:18
Над Хмельниччиною збили ракету, на Донеччині – обстріли по всій лінії фронту, – ОВА Над Хмельниччиною збили ракету, на Донеччині – обстріли по всій лінії фронту, – ОВА
Сьогодні, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
При спробі форсувати Сіверський Донець загинули близько 400 російських військових, — ЗМІ
Сьогодні, 12:18
 0
Росія вбила 240 українських дітей
Сьогодні, 11:44
 0
Через волинський кордон возять незадекларований «крам»: вилучене передадуть на потреби ЗСУ
Сьогодні, 11:30
 0
Росія викрадає українських дітей для знищення нації, – Україна в Радбезі ООН
Сьогодні, 11:18
 0
ЗСУ знищили понад 1300 російських танків: втрати окупантів
Сьогодні, 10:54
 0
Медіа
відео
1/8