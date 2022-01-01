Росія викрадає українських дітей для знищення нації, – Україна в Радбезі ООН





Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, яку в середу зачитав радник Постпредства України при ООН Сергій Дворник під час відкритих дебатів у Радбезі з питань захисту цивільного населення в умовах конфліктів, передає кореспондент



«Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму», - зазначив Дворник.



Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 000 осіб втратили свої домівки.



Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.



«Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза», - зазначив Дворник.



Проте, за його словами, Росія недооцінила готовність допомагати, гостинність і прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.



«Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму», - сказав він.



Убивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна в місцевих фермерів - ось далеко не повний перелік злочинів росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія викрадає українських дітей і перевозить на свою територію з метою знищення української нації.Про це йдеться в заяві української делегації в ООН, яку в середу зачитав радник Постпредства України при ООНпід час відкритих дебатів у Радбезі з питань захисту цивільного населення в умовах конфліктів, передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.«Викрадення щонайменше 230 тисяч українських дітей в числі 1,4 млн громадян України, насильно депортованих до Росії, є злочином, спрямованим на знищення української нації шляхом позбавлення її молодих поколінь, що є сучасним проявом колоніалізму», - зазначив Дворник.Він зазначив, що внаслідок ракетних та артилерійських обстрілів українських міст загинули десятки тисяч мирних жителів, багато отримали поранення. Майже 220 000 осіб втратили свої домівки.Мільйони громадян були змушені покинути окуповані або постраждалі від війни території. 8 млн стали внутрішньо переміщеними особами, 6,5 млн виїхали з України як біженці.«Ми не сумніваємося, що в російських воєнних стратегіях ця криза біженців була передбачена як один з успішних результатів війни. Так само як і продовольча криза», - зазначив Дворник.Проте, за його словами, Росія недооцінила готовність допомагати, гостинність і прихильність до українців наших сусідів та інших друзів.«Росія цілеспрямовано нападає на українське цивільне населення в рамках своєї воєнної стратегії в стилі нацизму», - сказав він.Убивства, тортури, незаконні затримання, насильницька депортація, позбавлення прав власності, напади на цивільну інфраструктуру по всій Україні, конфіскація зерна в місцевих фермерів - ось далеко не повний перелік злочинів росії проти цивільного населення України, нагадав дипломат.

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