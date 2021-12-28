У Луцьку зіткнулися автобус і ВАЗ. ФОТО
Сьогодні, 12:43
У Луцьку на вулиці Гнідавській 26 травня трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та приміського автобуса № 107 (Луцьк – Гайове).
Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Аварія сталася близько 11:30 навпроти зупинки громадського транспорту.
За їхніми словами, зіткнення відбулося через недотримання водієм автобуса безпечної дистанції під час руху.
Унаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Наприклад, у легковика ВАЗ 2107 розтрощена задня частина автомобіля, а в автобуса – переднє ліве крило.
На місці працює патрульна поліція, яка з'ясовує всі деталі автопригоди.
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Про це пише Інформаційне агентство Волинські Новини.
Аварія сталася близько 11:30 навпроти зупинки громадського транспорту.
За їхніми словами, зіткнення відбулося через недотримання водієм автобуса безпечної дистанції під час руху.
Унаслідок ДТП транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Наприклад, у легковика ВАЗ 2107 розтрощена задня частина автомобіля, а в автобуса – переднє ліве крило.
На місці працює патрульна поліція, яка з'ясовує всі деталі автопригоди.
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